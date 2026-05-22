신동욱, 與 하정우와 파이팅 사진… 친한계 ‘일제 공세’
6·3 부산 북갑 보궐선거에 임하는 야권의 집안싸움이 계속되고 있다. 박민식 국민의힘 후보와 한동훈 무소속 후보가 단일화 문제를 두고 평행선을 달리는 가운데, 신동욱 최고위원이 하정우 더불어민주당 후보에게 ‘파이팅’을 외치는 장면이 포착되자 친한계(친한동훈계)의 포화가 쏟아졌다.
신 최고위원은 22일 오전 박 후보 지원 차 찾은 부산의 한 식당에서 하 후보 일행과 마주쳤다. 그는 “하정우 파이팅, 신동욱입니다”라며 하 후보와 악수를 나눴다.
친한계는 해당 장면이 담긴 영상·사진을 SNS에 공유하며 즉각 공세를 폈다. 배현진 국민의힘 의원은 “신 의원이 모든 서울 일정에 안 보이는데 하정우 파이팅? 서울로 돌아오길 바란다”며 “장동혁 지도부가 하정우-박민식 단일화하러 간 줄 오해하겠다”고 지적했다. 박정훈 의원 또한 “신동욱 이건 뭐지? 이 정도까지 갈 수 있다는 게”라고 비판했다.
신 최고위원은 “첫 선거에 고생이 많겠다는 마음으로 파이팅, 덕담을 한 것”이라고 해명했다. 식당 사장과 함께 ‘식당 파이팅’을 외치며 사진을 찍었다고도 덧붙였다. 그는 “한 후보를 만났어도 같은 덕담을 했을 것”이라며 “이슈 만들어볼 생각에 벌떼같이 달려드는 모습은 다소 딱해 보이지만, 남은 선거 기간 끝까지 ‘파이팅’하기 바란다. 저는 우리 당 박 후보 당선을 위해 끝까지 최선을 다하겠다”고 받아쳤다.
논란이 이어지면서 후보 본인들도 등판했다. 박 후보는 “마주치면 인사하는 것이 사람의 도리”라며 “평범한 인사 한 장면을 ‘단일화’로 둔갑시키는 것이 한 후보 측이 말하는 정치인가”라고 반문했다.
한 후보는 “신 의원, ‘하정우 파이팅’만 한 게 아니라 ‘우리 하 후보 선전하라’고도 했군요”라며 “‘식당 파이팅’이라느니 비겁하게 턱도 없는 거짓 변명 말고 장동혁 당권파는 그냥 하 후보 지지선언 하라”고 날을 세웠다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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