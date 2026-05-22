경찰 ‘5·18은 폭동, 北 지령’ 허위 게시물 작성자 추적 수사
5·18민주화운동법 위반 행위
“무관용 원칙으로 수사”
5·18 민주화운동 관련 허위 사실이 담긴 게시물이 소셜미디어에서 퍼지자 경찰이 작성자 추적에 나섰다.
경찰청은 “‘5·18은 폭동’이라는 다수의 게시글과 생성형 인공지능(AI)를 이용한 것으로 보이는 신문기사 형태의 ‘북한 지령, 간첩 개입’이라는 게시글의 작성자를 추적 수사 중”이라고 22일 밝혔다.
앞서 소셜미디어에서는 AI로 만든 듯한 가짜 신문기사 사진이 확산됐다. 가짜 기사에는 ‘5·18, 북에서 지령받은 간첩들 무기고 탈취, 계엄군 무차별 공격’이라는 제목과 ‘간첩 잔당, 폭도들과 합세’라는 부제 등 허위 사실이 적혀있다.
기사 이미지에는 광주 지역 일간지인 광주일보 제호와 함께 기사 발행 일자(1980년 5월 20일)까지 합성됐다. 그러나 당시는 광주일보 제호의 신문사조차 존재하지 않았던 때다.
이에 경찰은 ‘5·18 민주화운동 등에 관한 특별법’ 위반 행위이며 관련 허위 사실 유포 행위에 대한 다수의 유죄 판결이 존재한다고 강조했다. 경찰청은 “사안의 심각성을 엄중하게 인식하고 있다”며 “5·18 관련 허위 사실에 대해 무관용 원칙으로 적극 수사하고, 삭제·차단 요청도 병행할 계획”이라고 덧붙였다.
조민아 기자 minajo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사