최태원 회장, UNDP 총재 면담…“글로벌 개발협력에 기업 역할 확대”
최태원 대한상공회의소 회장이 22일 서울 중구 대한상의 회관에서 알렉산더 드 크루 유엔개발계획(UNDP) 총재와 만나 글로벌 개발협력에서의 기업 역할 확대를 논의했다.
UNDP는 개발도상국의 경제·사회적 발전을 위한 프로젝트를 기획하고 관리하는 유엔(UN) 산하기관이다.
이번 만남은 드 크루 총재의 방한 일정에 맞춰 성사됐다. 드 크루 총재는 벨기에 총리를 역임한 인물로, 지난해 12월 신임 UNDP 총재로 취임했다. 그는 글로벌 개발 협력에서 민간 부문의 혁신 역량과 실행력을 결합하는 방안에 큰 관심을 가져오고 있다.
최 회장은 “지역소멸, 양극화, 기후 위기 등 오늘날의 복합적인 글로벌 난제는 정부나 국제기구 힘만으로는 해결하기 어렵다”며 “사회적 가치라는 공통 언어를 바탕으로 대한상의의 실행력과 UNDP의 글로벌 네트워크가 결합해 실질적인 변화를 만들어 가길 기대한다”고 말했다.
최 회장은 오는 9월 대한상의 주최로 열리는 ‘제3회 대한민국 사회적 가치 페스타’에 UNDP의 참여를 요청하며 “UNDP 전략과 연계한 글로벌 세션을 공동 기획해 공감대를 확산하자”고도 제안했다. 이 행사는 기업과 정부, 국제기구, 시민사회 등이 모여 사회문제 해결과 지속가능한 성장을 모색하는 국내 최대 교류의 장이다.
드 크루 총재는 “인공지능(AI)·디지털 전환, 기후 대응, 거버넌스, 지속 가능 금융 등 주요 분야에서 민간기업과 협력이 꼭 필요하다”며 최 회장이 이끄는 SK를 비롯한 한국 기업들이 UNDP의 공공·민간 협력 활동에 더 큰 관심을 가져 달라고 당부했다.
조영준 대한상의 지속가능경영원장은 “한국은 원조를 받던 나라에서 공여국으로 전환한 최초의 국가로서 실증적인 발전 모델을 제공할 수 있는 최적의 파트너”라며 “이번 면담을 계기로 대한상의의 사회적 가치 확산 노력과 한국 기업의 혁신 역량, UNDP 글로벌 네트워크가 결합한 구체적인 협력 방안이 모색되기를 기대한다”고 말했다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
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