최태원 회장, UNDP 총재 면담…“글로벌 개발협력에 기업 역할 확대”

최태원 대한상의 회장(오른쪽)과 알렉산더 드 크루 유엔개발계획(UNDP) 총재가 22일 서울 중구 대한상의 회관에서 면담을 진행한 후 기념촬영을 하고 있다. 대한상의 제공

UNDP는 개발도상국의 경제·사회적 발전을 위한 프로젝트를 기획하고 관리하는

최 회장은 “지역소멸, 양극화, 기후 위기 등 오늘날의 복합적인 글로벌 난제는 정부나 국제기구 힘만으로는 해결하기 어렵다”며 “사회적 가치라는 공통 언어를 바탕으로 대한상의의 실행력과 UNDP의 글로벌 네트워크가 결합해 실질적인 변화를 만들어 가길 기대한다”고 말했다.

최태원 대한상의 회장(오른쪽)과 알렉산더 드 크루 유엔개발계획(UNDP) 총재가 22일 서울 중구 대한상의 회관에서 면담을 진행하고 있다. 대한상의 제공