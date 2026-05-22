‘만세 대신 천세’ 후폭풍… ‘21세기 대군부인’ 결국 팝업도 조기 종료
역사 왜곡 논란에 휘말린 21세기 대군부인이 결국 팝업스토어까지 조기 종료 수순을 밟게 됐다.
‘21세기 대군부인’ 팝업스토어 주최 측은 22일 사전 예약자들에게 “현장 운영상의 이유로 부득이하게 운영 일정 및 형태를 변경하게 됐다”는 안내문을 발송했다. 당초 팝업스토어는 지난 19일부터 오는 28일까지 열흘간 운영될 예정이었지만, 굿즈 판매는 23일까지, 전시 관람은 25일까지로 각각 단축됐다.
주최 측은 “갑작스럽게 변경 소식을 전하게 된 점에 대해 무거운 책임감을 느끼며 깊이 사과드린다”며 “추가 대응 및 후속 안내 사항도 내부 논의 중이며 정리되는 대로 빠르게 안내하겠다”고 밝혔다.
이번 조기 폐점 배경에는 최근 불거진 역사 왜곡 논란이 결정적으로 작용한 것으로 보인다. 지난 16일 종영한 드라마는 초반부터 배우들의 연기력과 전개 방식 등을 두고 호불호가 갈렸지만, 마지막 주 방송 이후 논란이 급격히 확산됐다.
특히 15회에서 이안대군(변우석)의 즉위 장면이 문제가 됐다. 극 중 신하들이 “만세” 대신 “천세”를 외쳤고, 황제만 사용할 수 있는 십이류면류관 대신 구류면류관을 착용한 설정이 등장하면서 “조선을 중국의 속국처럼 묘사했다”는 비판이 제기됐다. MBC ’21세기 대군부인’ 측은 역사 왜곡 논란이 불거진 11회 ‘왕 즉위식 장면’을 삭제할 예정인 것으로 알려졌다.
논란이 커지자 제작진은 1차 사과문을 발표했고, 이후 박준화 감독과 유지원 작가도 잇따라 사과에 나섰다. 주연 배우인 변우석과 아이유 역시 종영 소감 대신 사과문을 올리며 고개를 숙였지만 비판은 사그라들지 않고 있다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
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