“사람 죽었다” 출동한 경찰관에 흉기 위협
즉결심판에 격분한 60대 체포
청주 청원경찰서는 흉기로 경찰관을 위협한 혐의(특수공무집행방해)로 60대 A씨를 붙잡아 조사하고 있다고 22일 밝혔다.
경찰 조사 결과 A씨는 전날 오후 10시 50분께 청원구 내수읍의 한 아파트 자택에서 자신의 신고로 출동한 경찰관을 흉기로 위협한 혐의를 받는다.
그는 당시 "사람이 죽었다"고 허위 신고를 했다가 경찰관으로부터 즉결심판 출석통지서를 교부받자 격분해 범행한 것으로 조사됐다.
A씨는 흉기를 든 채 난동을 부리며 경찰관과 대치하다가 제압돼 현행범으로 체포됐다.
조사 결과 그는 이전에도 여러 차례에 걸쳐 112에 허위 신고를 했던 것으로 전해졌다.
경찰은 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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