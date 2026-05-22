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2차 고유가 지원금 신청률 60% 돌파…2000만명 신청

입력:2026-05-22 16:29
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윤호중 행정안전부 장관이 지난 11일 서울 정부서울청사에서 고유가 지원금 2차 지급계획을 발표하고 있다. 연합뉴스

2차 고유가 피해지원금 신청률이 접수 나흘 만에 60%를 넘어섰다.

행정안전부는 22일 전날 자정 기준 2차 고유가 피해지원금 신청자가 1986만3000명을 기록했다고 밝혔다. 대상자의 60.7%다. 지급액은 2조6493억원에 달한다. 고물가·고유가 부담이 빠른 신청으로 이어진 것으로 보인다.

지원금 수령 방식은 신용·체크카드가 1569만2326명으로 가장 많았다. 지역사랑상품권(모바일·카드형)은 369만6819명, 선불카드는 309만9965명이 선택했다. 지류형 상품권 이용자는 42만5694명으로 상대적으로 적었다.


지역별로는 농어촌 지역과 고령층 비중이 높은 지방에서 신청 속도가 상대적으로 빨랐다. 신청률은 전남이 67.39%로 가장 높았고, 광주(66.26%), 부산(66.19%), 대구(65.77%)가 뒤를 이었다. 반면 제주는 61.01%로 전국에서 가장 낮은 신청률을 기록했다.

정부는 이번 2차 신청 기간 동안 1차 지원금을 신청하지 못한 취약계층 대상자도 함께 신청할 수 있도록 했다.

기초생활수급자·차상위계층·한부모가족 등을 대상으로 한 1차 지원금은 지금까지 누적 305만1000명이 신청해 신청률 94.4%를 기록했다. 지급액은 1조7324억원으로 집계됐다.


황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr

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