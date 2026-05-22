신상진 “성남은 충분한 잠재력이 있는 글로벌 도시”

공식 선거운동 첫날을 맞아 자리한 참여자들은 신상진 후보의 이름과 ‘다시 한 번!’ 등의 구호를 연호하며 현장의 분위기를 한껏 끌어올렸다.

신상진 경기도 성남시장 후보(국민의힘)가 “성남은 대한민국의 실리콘밸리, 아시아의 실리콘밸리, 세계적 첨단과학도시가 될 수 있는 충분한 잠재력이 있는 글로벌 도시”라고 말했다.신상진 후보는 지난 21일 국내 최대 전통시장인 성남 모란시장에서 열린 출정식에서 “지난 43년 동안 오로지 성남을 사랑하고, 성남에 모든 것을 쏟고, 시장직에 모든 것을 바쳐서 일한 저 신상진을 위해 힘을 모아달라”며 이같이 밝혔다.신 후보는 “꼴찌 수준의 성남시 청렴도를 상향시켰고, 재정평가 최하위의 성남시를 촤고등급으로 올린 저 깨끗한 신상진이 이제 제대로 본궤도에 오르는 성남, 희망성남 미래시대를 열겠다”며 “9만8000세대의 대규모 분당 재건축과 중원구·수정구의 재개발·재건축은, 이를 시작한 신상진이 강한 추진력으로, 바른 행정력으로 업무일관성을 갖고 마무리하겠다”고 강조했다.그는 특히 성남시 ‘철도시대’에 대한 비젼에 대해 “경제활동이 굉장히 활발한 도시 성남은 지하철을 요구한다”며 도촌야탑역, 판교동역, 오리역 SRT복복선화역, 백현마이스역 등 추가 역사 확충에 대한 구상을 밝히기도 했다.성남=강희청 기자 kanghc@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지