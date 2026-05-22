김병욱, 해바라기론? “오직 성남시민만 바라보는 시장”

“이 뜨거운 열기를 투표일까지 이어가 성남시민 모두의 승리를 이뤄내겠다”고 말했다.

김병욱 경기도 성남시장 후보(더불어민주당)가 “‘해바라기’가 항상 태양을 향하듯, 저 김병욱은 곁눈질하지 않고 오직 성남시민 여러분만 바라보며 든든한 시장이 되겠다”고 다짐했다.김병욱 후보는 22일 시민이 직접 부른 선거송과 해바라기 소품을 활용한 이색 선거운동으로 유권자들의 큰 호응을 얻고 있는 가운데 이같이 밝혔다.김 후보 캠프 측에 따르면 유세 현장 곳곳을 노란 해바라기로 장식했다. 이는 해바라기가 해를 향하듯, 오직 성남시민의 더 나은 삶만 바라보고 일하겠다는 김 후보의 굳건한 ‘성남바라기’ 철학을 상징한다. 지지자들이 해바라기 꽃을 흔들며 다가가는 모습은 기존의 딱딱한 선거운동을 벗어나 친근하고 따뜻한 분위기를 자아내고 있다.거리에 울려 퍼지는 ‘선거송’도 화제다. 기성 가수나 전문 성우가 아닌, 성남에 거주하는 유권자들이 직접 모여 녹음한 음악을 유세 현장에 띄우고 있다. 청년, 소상공인, 학부모 등 우리 이웃들의 진솔한 목소리가 담긴 노래다.김병욱 후보는 “이웃들의 헌신이 담긴 목소리를 들을 때마다 무거운 책임감과 벅찬 감동을 느낀다”며성남=강희청 기자 kanghc@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지