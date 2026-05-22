이란 최고지도자 “우라늄 반출 불허” VS 트럼프 “절대 안 돼”
“협상 막바지”라더니 이견 여전
하메네이 “우라늄 해외 반출 불허”
트럼프 “우라늄 보유 못하게 할 것”
미국과 이란이 중재국 파키스탄을 통한 물밑 접촉을 이어가며 종전 협상 재개의 불씨를 살리고 있지만 이란의 고농축 우라늄 처리 문제를 둘러싼 양측의 이견을 좁히지 못하고 있다. 아야톨라 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자가 우라늄 해외 반출 불가 지침을 내린 것으로 알려진 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령은 “이란이 핵무기를 갖지 못하게 하겠다”며 우라늄 확보 방침을 재확인하며 대치를 이어가고 있다.
이란 반관영 ISNA통신은 22일(현지시간) 파키스탄의 중재로 미국과 이란이 메시지를 교환하고 있다고 전했다. 로이터통신도 이란 고위 소식통을 인용해 미국과의 이견은 좁혔지만 우라늄 농축과 호르무즈 해협 통제권 문제는 여전히 핵심 쟁점으로 남아 있다고 보도했다.
한동안 교착 상태였던 협상은 최근 파키스탄 고위 인사들의 잇따른 테헤란 방문으로 다시 움직이는 분위기다. 이란 매체들은 전날 아심 무니르 파키스탄군 총사령관이 테헤란에 도착한다고 보도했다. 파키스탄 군부 실세인 그는 지난달 이슬라마바드에서 열린 미·이란 1차 종전 협상에서 핵심 중재 역할을 한 인물로 평가된다.
모신 나크비 파키스탄 내무장관도 이달 16일과 20일 두 차례 테헤란을 찾아 이란 외무장관과 내무장관을 만났다. 중재국들은 전쟁 종식과 함께 이란 핵 프로그램과 호르무즈 해협 개방 문제를 논의하는 30일간의 협상 틀을 추진 중인 것으로 알려졌다.
트럼프 대통령도 최근 협상 진전에 대한 기대감을 드러낸 바 있다. 그는 지난 20일 백악관에서 “우리는 이란과 관련해 최종 단계에 있다”며 “우리가 가서 끝장을 낼지 아니면 그들이 문서에 서명할지 지켜보자”고 말했다. 또 미국과 이란이 합의와 전쟁 재개 사이의 “경계선에 서 있다”고 덧붙였다.
하지만 협상의 최대 장애물인 이란의 고농축 우라늄 처리 문제를 둘러싸고 이견은 좁혀지지 않는 모양새다. 로이터통신은 이란 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이가 “농축 우라늄을 해외로 반출해서는 안 된다”는 지침을 내렸다고 이란 고위 소식통 두 명을 인용해 보도했다. 한 소식통은 “정부 내부의 공감대 역시 우라늄 비축분을 국외로 보내서는 안 된다는 것”이라고 말했다.
트럼프 대통령은 이날 백악관 행사에서 “이란이 고농축 우라늄을 계속 보유할 수 있느냐”는 질문에 “안 된다”고 일축했다. 이어 “우리가 그것을 확보할 것”이라며 “확보한 뒤에는 아마 파괴하겠지만 이란이 계속 보유하게 두지는 않을 것”이라고 강조했다. 현재 이란은 60% 수준으로 농축된 우라늄 400㎏ 이상을 보유하고 있으며 이는 추가 농축 시 핵무기 여러 기를 제조할 수 있는 양으로 평가된다.
미국은 협상 과정에서 해당 물질의 전량 국외 반출을 요구하고 있다. 러시아는 자국이 이란의 고농축 우라늄을 이전받을 수 있다는 제안을 해온 것으로 알려졌지만 이란은 아직 명확한 입장을 내놓지 않고 있다. 다만 국제원자력기구(IAEA) 감독 아래 우라늄을 희석하는 절충안 등이 비공식적으로 거론되고 있다.
호르무즈 해협 문제를 놓고도 평행선을 달리고 있다. 이란은 ‘페르시아만 해협청’을 설립하는 등 호르무즈 해협 통제권 제도화에 본격적으로 나선 모습이다.
마코 루비오 미국 국무장관은 이날 “이란이 그런 방안을 추진한다면 외교적 합의는 불가능해질 것”이라고 경고했다. 그는 “100개국 이상이 참여한 관련 유엔 결의안을 안보리에 상정하려 한다”며 국제사회 역시 이란 구상에 반대하고 있다고 강조했다.
루비오 장관은 일부 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국들이 이란 전쟁 과정에서 미국의 군사 협조 요청을 거부한 데 대해서도 공개적으로 불만을 드러냈다. 그는 “중동에서 비상사태가 발생했을 때 기지 사용을 거부한다면 왜 나토에 가입해 있어야 하느냐”고 반문했다.
그는 또 “전 세계 모든 국가는 이란이 핵무기를 가져선 안 된다는 데 동의
하지만 실제 행동이 필요할 때는 모두 숨어버린다”며 동맹국들을 겨냥했다.
트럼프 대통령은 이란의 호르무즈 해협 통행료 징수 움직임에 대해 “그곳은 국제 수로”라며 “우리는 통행이 무료이길 원한다”고 말했다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
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