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보트 탄 김진태 “공소취소? 억울하면 재판 받아라”

입력:2026-05-22 15:34
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김진태 국민의힘 강원지사 후보가 22일 강원도 춘천 공지천에서 수상 유세를 벌이고 있다. 김진태 캠프 제공

김진태 국민의힘 강원지사 후보가 22일 조작기소 특검법 반대를 주장하며 수상 유세를 펼쳤다.

김 후보는 이날 오후 수상 보트를 타고 강원도 춘천에 있는 공지천에서 선거운동을 벌였다. 빨간색 구명조끼를 입고 보트에 오른 김 후보는 ‘법대로! 재판취소 절대 불가’라는 팻말을 들고 공지천을 누볐다. 보트 앞에는 ‘공소취소 정권 심판, 억울하면 재판받자’라는 대형 현수막을 연결했다.

보트에서 연설에 나선 김 후보는 “억울하면 재판에서 무죄를 받으면 되지 권력을 이용해 공소 자체를 취소하려 해서는 안 된다”며 특검법 반대에 목소리 높였다. 이어 “대한민국의 법과 원칙은 누구에게나 똑같이 적용돼야 한다”며 “물귀신이 되는 한이 있어도 이재명 재판취소는 막겠다”고 밝혔다.


박준상 기자 junwith@kmib.co.kr

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