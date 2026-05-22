대통령경호처, 7급 신임 경호관 공채…6월 15일~30일 접수

이재명 대통령이 21일 서울 종로구 익선동 한옥거리 방문을 마친 뒤 차에 탑승하는 가운데 대통령경호처 직원들이 이 대통령을 경호하고 있다. 청와대 제공

대통령경호처가 다음 달 15일부터 30일까지 신입 경호공무원(7급)을 공개 모집한다고 22일 밝혔다.

대통령경호처 제공