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대통령경호처, 7급 신임 경호관 공채…6월 15일~30일 접수

입력:2026-05-22 15:30
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이재명 대통령이 21일 서울 종로구 익선동 한옥거리 방문을 마친 뒤 차에 탑승하는 가운데 대통령경호처 직원들이 이 대통령을 경호하고 있다. 청와대 제공

대통령경호처가 다음 달 15일부터 30일까지 신입 경호공무원(7급)을 공개 모집한다고 22일 밝혔다.

이번 모집엔 20~35세 국민 중 법률상 결격사유 등이 없으면 누구나 지원할 수 있다. 학력·경력 제한은 없다. 채용 규모는 두자릿수다.

필기시험은 7월 18일에 실시된다. 공직적격성평가(PSAT) 방식으로 인사혁신처 7급 공개경쟁채용 1차 전형과 동시에 진행된다. 이후 9월 체력 검정, 10월 심층 면접 등을 거쳐 12월 중 최종합격자를 발표한다.


심층 면접에선 공무원으로서 기본적 자질과 헌법적 가치를 함양했는지, 영어 구사 능력과 상황대처 능력이 있는지 등을 평가한다.

대통령경호처 관계자는 “전문성뿐 아니라 헌법 가치를 준수하고 국민의 불편을 최소화하는 유연한 소통 능력을 필수로 갖춰야 한다”며 “첨단 과학기술 기반 ‘스마트 경호’ 시대를 함께 열어갈 유능하고 열정적인 인재의 지원을 바란다”고 밝혔다.
대통령경호처 제공

이동환 기자 huan@kmib.co.kr

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