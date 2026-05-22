인도 Z세대 대변한다는 ‘바퀴벌레당’… 1800만 팔로워 돌파
인도에서 일부 젊은이를 ‘바퀴벌레’에 빗댄 대법원장의 발언 논란을 계기로 출범한 단체가 열풍을 일으키며 이목을 끌고 있다.
21일(현지시간) 로이터 통신 등에 따르면 ‘바퀴벌레국민당’(CJP)이라는 이름의 온라인 단체는 지난 16일 출범했다. 수리야 칸트 인도 대법원장이 일부 자국 젊은이들을 바퀴벌레에 빗댄 지 하루 만의 일이다.
칸트 대법원장은 변호사들이 체제를 공격하는 ‘사회의 기생충’들과 결탁하면 안 된다면서, “직업도, 전문분야도 없는 바퀴벌레 같은 젊은이들이 있다”고 평가했다. 그러면서 “그들 중 일부는 미디어, 일부는 소셜 미디어, 일부는 정보 접근권 활동가가 되어 모두를 공격한다”고 비판했다. 그는 이후 일부 허위 법학 학위 소지자를 비판하는 맥락이었다고 해명했으나, 논란은 사그라지지 않았다.
CJP는 1995년~2007년 출생한 인도 Z세대와 야권 지지자를 중심으로 온라인상에서 선풍적 인기를 끌고 있다. CJP의 인스타그램 팔로워는 1800만명을 넘어섰다. 현 인도 연방의회 집권당이자 CJP라는 약칭의 모티브인 인도국민당(BJP)의 880만여명을 압도적으로 제쳤다.
CJP 창립자인 아비지트 딥케(30)는 로이터에 “이것은 인도의 정치적 담론을 바꾸려는 하나의 운동”이라고 주장했다. 딥케는 정치커뮤니케이션 전략가이자 미국 보스턴대 학생이다.
영국 BBC는 “인도에 바퀴벌레라는 새 정치적 슈퍼스타가 탄생했다”고 평가했다. 구글 폼을 통한 가입 신청이 쇄도하고 SNS상에서는 ‘나도 바퀴벌레다’ 해시태그가 확산하며, 일부는 바퀴벌레 복장을 하고 시위 현장에 나타나고 있다고도 전했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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