이 대통령 “AI에 의한 일자리 대체, 큰 화두 될 것”…ILO에 노동정책 조언 당부
이재명 대통령은 질베르 웅보 국제노동기구(ILO) 사무총장에 “앞으로 전세계적으로 인공지능(AI)에 의한 일자리 대체 문제가 큰 화두가 될 텐데 ILO 역할이 매우 기대된다”고 말했다.
이 대통령은 22일 청와대에서 웅보 사무총장을 접견하며 “쉽지 않은 기회가 생겼는데, 우리가 어떻게 하는 게 바람직할지 노동정책과 관련해 많은 조언 부탁드린다”며 이같이 밝혔다.
이 대통령은 “대한민국 노동운동 발전사에서도 그렇고, ILO가 참 큰 영향도 많이 끼쳤고 대한민국 노동운동에 큰 도움을 많이 받았던 것 같다”며 “대한민국에 아주 유능한 인재가 많이 있으니 국제기구 ILO에서도 많이 활용해 달라”고 말했다.
또 기후변화·보건·식량문제 등의 극복 방안을 모색하기 위해 정부가 추진 중인 글로벌 AI 허브 구축에 ILO가 참여하게 된 데 대해 감사를 표했다.
웅보 사무총장은 “이렇게 빠른 진전을 해 글로벌 AI 허브를 출범시킨 건 그만큼 한국 정부의 의지가 투철하다는 것”이라며 “ILO는 대한민국이 추진하는 글로벌 AI허브에 적극 참여할 준비가 돼있고, 이를 통해 노동 분야에서 AI를 극대화하고 활용할 수 있을 것”이라고 화답했다.
이어 “뿐만 아니라 글로벌 AI 허브를 통해 다른 국가들에 AI를 활용한 노동 행정과 사회 보고, 노동 정책까지 다양하고 유용하게 활용될 수 있을 것이라 본다”고 강조했다. 웅보 사무총장은 또 한국이 ILO 내 공여금 순위 10위 안에 포함된다며 감사를 전했다.
이 대통령과 웅보 사무총장은 비공개 접견에서 AI 기술 발전으로 노동시장과 산업구조 전반에 큰 변화가 일어나는 가운데 노동권 보호와 기술혁신 간 균형 확보가 국제사회의 중요한 과제임을 확인하고, 양질의 일자리르 위한 AI 역할을 논의했다고 강유정 청와대 수석대변인이 전했다.
이 대통령은 정부의 노동존중 정책 기조를 강조하며 AI를 활용하는 경우에도 노동에 긍정적 영향을 미칠 수 있도록 노력하고 있음을 설명했다. 아울러 대한민국이 일하는 모든 사람의 노동권 보장을 위해 노동권 보호, 사회안전망 구축, 직업훈련과 평생 학습 강화, 사회적 대화를 통한 신뢰 구축을 중점적으로 추진하고 있다고 소개했다.
웅보 사무총장은 내년 6월 개최되는 ILO 총회에 이 대통령이 참석해 노동 존중 정책 방향과 성과에 대해 연설해달라고 제안했다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
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