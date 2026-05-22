쿠팡이츠, 배달비 0원 프로모션 논란에 반박…“회사가 전액 부담, 업주 매출은 98% 증가”

소상공인 단체가 입점업체 비용 부담이 커질 수 있다며 중단을 촉구하고 있다. 이에 쿠팡이츠는 프로모션 비용은 전액 회사가 부담한다며 반박에 나섰다.

쿠팡이츠가 한시적으로 ‘배달비 0원’ 혜택을 일반 회원에까지 확대한다고 밝힌 프로모션을 두고22일 업계에 따르면 최근 쿠팡이츠는 오는 8월까지 일반 회원에게도 무료 배달 혜택을 제공하기로 했다. 기존 유료 멤버십 ‘와우 회원’에게 제공하던 혜택을 한시적으로 일반 회원까지 확대한 것이다. 쿠팡이츠는 “고유가·고물가 시기 소비 활성화를 지원하기 위해 마련됐다”고 설명했다.이에 소상공인 단체는 “기만적인 출혈 경쟁”이라며 중단을 촉구하고 있다. 소상공인연합회와 전국상인연합회, 한국외식업중앙회, 한국프랜차이즈산업협회, 전국카페사장협동조합 등 배달앱 사용 소상공인을 대표하는 5개 단체는 이날 공동 성명서를 내고 “소위 ‘무료배달’은 결국 소상공인들에게 비용이 전가돼 외식·배달 가격의 상승을 초래했다”며 “쿠팡이츠의 기만적인 ‘무료배달’의 청구서는 결국 소상공인에게 전가될 것”이라고 주장했다.소비자단체도 우려를 나타냈다. 한국소비자단체협의회는 지난 20일 보도자료를 통해 “쿠팡이츠의 일반회원 대상 무료 배달 확대는 단기적으로 소비자 혜택처럼 보일 수 있으나 장기적으로는 입점 업체 비용 부담 확대, 이중 가격 확산, 외식·배달 가격 상승 등으로 이어질 가능성이 커 보인다”고 지적했다.논란이 이어지자 쿠팡이츠는 이날 별도 입장문을 내고 비용 부담을 업주에게 전가한다는 주장은 사실이 아니라고 반박했다. 쿠팡이츠는 “고객이 지급해야 할 배달비 전액은 쿠팡이츠가 부담하고 있다”며 “이번 프로모션과 관련해 업주가 추가로 지출하는 비용은 전혀 없다”고 강조했다.이어 “오히려 ‘배달비 0원’ 프로모션으로 쿠팡이츠 입점 업체의 주문 건당 부담금은 5%가량 감소했다”며 “고객 입장에서 배달비 부담이 줄어들어 배달 주문량 증가와 입점 업체 매출 성장으로 이어지고 있다”고 설명했다. 쿠팡이츠에 따르면 프로모션 전후 1년간 입점 업체 매출 추이를 살펴본 결과 프로모션 적용 이후 상점당 매출이 약 98% 증가한 것으로 나타났다.신주은 기자 june@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지