“11억 밑으론 팔지마” 단톡방서 집값 담합…검찰 송치
경기도가 온라인 단체대화방을 이용해 아파트 가격 담합과 집단 민원을 벌인 하남시 한 아파트 단지 소유자들을 검찰에 넘겼다.
경기도는 하남시 소재 한 아파트 단지 소유자 6명을 공인중개사법 위반 혐의로 검찰에 송치했다고 22일 밝혔다.
도에 따르면 이들은 179명이 참여한 비공개 단체대화방을 운영하며 매매가는 11억원, 전세가는 6억5000만원 이하로 내놓지 말라는 이른바 ‘가격 가이드라인’을 공유했다.
기준보다 낮은 가격의 매물이 등록될 경우 삭제를 유도하거나 중개업소에 항의한 것으로 조사됐다. 이들은 공인중개사들이 광고한 정상 매물을 허위 매물이라며 하남시청에 73건, 네이버 부동산 허위매물 신고센터(KISO)에 84건을 집단적으로 신고하기도 했다. 확인 결과 이들이 신고한 건 중 실제 허위매물은 단 한 건도 없는 것으로 판명됐다.
수사 결과 역할 분담도 조직적으로 이뤄진 것으로 드러났다. 범행을 주도한 A씨는 집단 민원 서식을 직접 제작해 배포하며 특정 공인중개사에 대한 신고를 유도했다.
다른 주민 B씨는 신고 대상 매물을 엑셀 파일로 정리하며 관리 역할을 맡았다. 또 참여자들에게 발신번호 표시제한이나 가상번호를 이용해 익명으로 항의 전화하는 방법까지 안내한 것으로 파악됐다.
C씨는 전화 민원과 항의 공세를 주도했고, D씨는 특정 공인중개업소를 지목해 온라인상에서 시세를 깎아내린다는 취지의 비방 글을 올렸다. E씨는 인공지능(AI) 챗봇인 챗GPT를 활용해 민원 양식을 만든 뒤 단체대화방 참여자들의 집단 신고를 유도한 것으로 조사됐다.
경기도는 이 같은 행위로 실제 네이버 부동산 내 일부 매물 광고가 차단됐고, 시장 가격이 인위적으로 상승하는 결과까지 발생했다고 설명했다.
김용재 경기도 토지정보과장은 “이번 사건은 온라인 커뮤니티를 이용한 조직적 가격 담합과 공인중개사 업무 방해가 적발된 대표적 사례”라며 “부동산 시장 질서를 교란하는 불법 행위에 대해서는 끝까지 추적·수사하겠다”고 말했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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