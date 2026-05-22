스벅 ‘탱크데이’ 논란 정용진 수사 속도…경찰 고발인 조사
경찰이 스타벅스 ‘탱크데이’ 논란으로 고발 당한 정용진 신세계그룹 회장에 대한 수사에 속도를 내고 있다.
22일 서울경찰청 공공범죄수사대는 오후 1시부터 시민단체 김순환 서민민생대책위원회(서민위) 사무총장을 불러 고발 경위 등을 조사하고 있다.
경찰은 전날 강남서에 사건을 배당했다가 서울청에 사건을 재배당했고, 재배당 하루만에 고발인 조사를 진행하며 관련 수사에 속도가 나는 모습이다.
앞서 김 사무총장은 지난 20일 정 회장과 손정현 스타벅스코리아 전 대표를 모욕과 명예훼손 혐의로 서울경찰청에 고발했다.
고발장엔 스타벅스코리아가 5·18민주화운동 46주년인 지난 18일 ‘탱크 텀블러 시리즈’를 판매하면서 ‘탱크데이’ ‘책상에 탁!’ 등의 홍보 문구를 사용했다는 내용이 담겼다.
스타벅스코리아의 최대 주주인 정 회장은 관리·감독을 소홀히 한 책임이 있다고 봤다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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