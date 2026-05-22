“환불받으려면 더 쓰라고?” 소비자단체협의회, “스타벅스 카드 조건 없이 환불해야”
스타벅스코리아의 ‘탱크 데이’ 논란이 불거진 이후 스타벅스 충전식 선불카드의 환급 규정을 두고 소비자 불만이 이어지고 있다. 한국소비자단체협의회는 이에 대해 성명을 내고 ‘조건 없이 환불해야 한다’고 목소리를 높였다.
한국소비자단체협의회는 22일 성명서를 내고 “스타벅스코리아는 더 이상 스타벅스를 이용하지 않겠다는 소비자에게 조건 없이 충전 잔액 전액을 환불해야 한다”고 촉구했다.
스타벅스 카드 이용약관에 따르면 선불카드 잔액을 돌려받기 위해서는 충전 후 잔액의 60% 이상을 사용해야 한다.
이는 금액형 상품권의 경우 금액의 60%(1만원 이하는 80%) 이상을 사용해야 반환할 수 있도록 규정한 공정거래위원회 신유형 상품권 표준약관과 전자금융거래법에 따른 기준이다.
그러나 협의회는 “현재 표준약관과 관련 법령 기업은 이번 스타벅스 ‘5·18 탱크데이’ 사태와 같이 ‘기업의 명백한 사회적·도덕적 귀책 사유로 인해 소비자가 더 이상 해당 기업의 제품 및 서비스 이용을 거부하는 경우’에 대한 환급 근거를 전혀 두고 있지 않다”고 지적했다. 이 “공정위와 국회는 신유형 상품권 표준약관과 전자금융거래법의 관련 규정을 즉각 개정해야 한다”고 주장했다.
또 스타벅스코리아에 대해 “이번 사태로 인해 더 이상 스타벅스를 이용하지 않겠다는 모든 소비자에게 충전 잔액에 대해 조건 없는 전액 환급을 진행하고, 매장 직원의 부담을 덜기 위해 매장을 방문하지 않아도 환불이 가능하도록 시스템을 개선해야 한다”고 요구했다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
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