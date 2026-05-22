“환불받으려면 더 쓰라고?” 소비자단체협의회, “스타벅스 카드 조건 없이 환불해야”

지난 19일 서울 시내의 한 스타벅스 매장 모습. 연합뉴스

그러나 협의회는 “현재 표준약관과 관련 법령 기업은

”고 지적했다. 이 “공정위와 국회는 신유형 상품권 표준약관과 전자금융거래법의 관련 규정을 즉각 개정해야 한다”고 주장했다.

또 스타벅스코리아에 대해 “

매장 직원의 부담을 덜기 위해 매장을 방문하지 않아도 환불이 가능하도록 시스템을 개선해야 한다”고 요구했다.