“임신 중인 아내 생각하며…” 가장의 책임감으로 달리는 양지호, 한국오픈 이틀 연속 선두
양지호가 코오롱 제68회 한국오픈 골프선수권대회(총상금 14억 원) 둘째 날 단독 선두로 치고 나가며 통산 3승을 향한 유리한 고지를 점했다.
양지호는 22일 충남 천안의 우정힐스CC(파71)에서 열린 대회 2라운드에서 이글 1개와 버디 5개, 보기 3개를 묶어 4언더파 67타를 쳤다.
첫날에 이어 이틀 동안 압도적인 샷감을 선보인 양지호는 중간 합계 10언더파 132타를 기록하며 단독 선두 자리를 굳건히 지켰다(오후 14시30분).
예선 15위로 본선행 티켓을 거머쥔 양지호는 이번 대회에서 이전과는 완전히 다른 경기력을 보이고 있다. 어릴 때부터 이 대회에 10번 이상 출전했지만 유독 좋은 인연이 없었던 그는 이번 대회 반환점을 돌며 커리어 첫 한국오픈 우승 기회를 잡았다.
경기를 마친 양지호는 “티오프 전부터 한국오픈이 주는 특유의 무게감 때문에 긴장이 많이 됐다”면서도 “첫 홀을 잘 넘기면서 샷이 편해졌고, ‘내 샷을 믿고 플레이하자’는 생각이 좋은 결과로 이어졌다”고 소감을 밝혔다.
까다롭기로 소문난 우정힐스 CC의 공략 비결로는 ‘정확성’을 꼽았다.
그는 “오늘은 드라이버를 3~4번 밖에 잡지 않았다”라며 “러프에 빠지는 것보다 페어웨이를 지키는 것이 그린 공략에 훨씬 수월하다. 거리보다는 페어웨이 안착에 중점을 둔 것이 주효했다”고 설명했다.
그가 이번 대회에서 평정심을 유지하며 독주할 수 있었던 숨은 원동력은 ‘가족’이었다. 2020년 12월에 김유정씨와 결혼한 양지호는 첫 아이가 오는 11월 출산 예정이다.
양지호는 “작년까지는 아내가 캐디백을 메줬는데 지금은 임신 중이라 함께하지 못했다”면서 “대신 아이가 생기다 보니 가장으로서의 책임감도 생기고 평정심을 유지하는 데 큰 도움이 된다. 이전보다 더 어른스러워지려고 노력하고 있다”며 미소를 지었다.
바뀐 그린에 대해 양지호는 “선수들이 어렵다고들 하지만, 너무 세밀하게 보려다 미스가 나오는 것 같다”며 “처음 눈에 보이는 직관적인 느낌대로 플레이하려고 노력했다”고 남다른 그린 적응력 비결을 소개했다.
KPGA투어 통산 2승을 기록 중인 양지호는 약 3년 만의 우승 기회를 눈앞에 두고 있다.
주말 라운드를 앞둔 그는 “기술적으로 하루 아침에 바꿀 수 있는 것은 없다”면서 “결국 멘탈 관리가 가장 중요하다. 실수가 나오더라도 최대한 긍정적으로 생각하며 무리하지 않고 차분하게 내 자신을 믿고 플레이하겠다”고 남은 라운드에 대한 각오를 다졌다.
천안(충남)=정대균골프선임기자(golf5601@kmib.co.kr)
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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