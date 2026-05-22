공무원노조도 스벅 불매…기프티콘 등 사용 자제령

21일 광주 서구 광천동 이마트 광주점 앞에서 열린 기자회견에서 광주·전남 시민단체 관계자들이 5·18 '탱크데이' 행사로 물의를 빚은 스타벅스 코리아와 정용진 회장을 규탄하는 퍼포먼스를 펼치고 있다. 연합뉴스

공노총 관계자는 “회의 당시 일부 조합원이 스타벅스에 대한 우려를 표명하거나 격분하기도 했다”며 “산하 시군구연맹은 이미 불매 운동을 벌이고 있다”고 말했다.