공무원노조도 스벅 불매…기프티콘 등 사용 자제령
스타벅스코리아의 5·18 민주화운동 폄훼 논란이 공직사회 전반으로 번지고 있다. 공무원 노동조합이 스타벅스 불매 운동에 나섰고 일부 정부 부처도 내부 행사에서 스타벅스 상품 사용을 자제하는 분위기다.
22일 관가와 노동계에 따르면 전국공무원노동조합은 전날 전국 지부에 ‘5·18민주화운동 폄훼 등 혐오마케팅 논란 스타벅스 불매 동참 요청’이라는 제목의 공문을 배포했다.
전공노는 공문에서 “스타벅스코리아가 지난 18일 내놓은 ‘탱크 데이’ 마케팅은 역사를 왜곡했다”며 “‘책상에 탁’이란 문구를 통해 고(故) 박종철 열사 희생을 조롱하는 듯한 반민주적 혐오 조장 마케팅을 해 사회적 논란을 빚고 있다”고 말했다.
전공노는 “조합원 축하 선물로 스타벅스 기프티콘과 텀블러 등 제품을 구매해 지급하는 사례가 많다”며 “민주주의와 인권을 강령으로 내걸고 있는 전공노는 이 사태를 엄중히 인식하며 스타벅스에 대한 불매를 제안하니 적극 동참해달라”고 당부했다.
공무원노조총연맹(공노총)도 스타벅스 기프티콘 사용 자제에 들어갔다. 공노총은 지난 20일 사무처 회의에서 관련 논의를 진행한 뒤 당분간 스타벅스 상품 사용을 줄이기로 했다.
공노총 관계자는 “회의 당시 일부 조합원이 스타벅스에 대한 우려를 표명하거나 격분하기도 했다”며 “산하 시군구연맹은 이미 불매 운동을 벌이고 있다”고 말했다.
윤호중 행정안전부 장관도 전날 소셜미디어 엑스(X)에 “스타벅스코리아의 반역사적 행태에 대해 깊은 유감을 표한다”며 “정부 행사 등에 스타벅스 상품을 사용하지 않겠다”고 적었다.
권오을 국가보훈부 장관도 이날 엑스에 스타벅스코리아에 깊은 유감을 표하고 5·18민주화운동 관련 허위사실 유포 모니터링을 강화하겠다고 했다. 보훈부는 이번 논란 이후 2~3년간 자체 행사에서 스타벅스 상품을 활용한 사례를 전수 파악한 뒤 당분간 이를 사용하지 말라는 내부 지침도 내린 것으로 알려졌다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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