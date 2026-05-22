[속보] 외교부 “가자 활동가 ‘구타’ 증언 엄중 인식”
외교부가 가자지구행 선박에 탔다가 이스라엘군에 체포되는 과정에서 폭행을 당했다는 한국인 활동가들의 주장과 관해 “이스라엘군의 구타 행위가 있었다는 우리 국민의 증언을 엄중하게 인식하고 있다”고 22일 밝혔다.
외교부는 “이스라엘 측에 우리의 엄중한 인식을 전달했으며, 사실관계 확인 결과에 따라 사안의 심각성에 부합하는 조치를 취해 나갈 것”이라고 강조했다.
앞서 이스라엘의 가자지구 봉쇄에 항의하며 가자지구행 글로벌 수무드 선단에 탑승했던 한국인 활동가 김아현(활동명 해초)씨와 김동현씨는 이날 오전 인천공항을 통해 귀국하면서 이스라엘군의 폭행을 증언했다. 김아현씨는 “얼굴을 여러 차례 맞아 사실 왼쪽 귀가 잘 안 들리는 상태”라고 말했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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