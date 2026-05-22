전북 실종신고 3년간 3769건…경찰 “지문 사전등록 참여를”
아동·치매환자 등 신속 발견에 도움
도내 등록률 66%… 장애인·치매환자 등록 저조
전북지역에서 최근 3년간 3700건이 넘는 실종 신고가 접수된 것으로 나타났다. 전북경찰청은 오는 25일 ‘실종아동 예방의 날’을 앞두고 아동과 치매환자 등의 신속한 발견을 돕기 위해 실종예방 사전등록제도 참여를 당부했다.
22일 전북경찰청에 따르면 최근 3년간 도내 실종 신고 건수는 3769건으로 집계됐다. 연도별로는 2023년 1311건, 2024년 1186건, 지난해 1272건이다.
아동과 치매환자, 지적·자폐성·정신장애인은 실종 시 신속한 신원 확인 여부가 발견 시간 단축에 큰 영향을 미친다. 경찰은 지문 등이 사전 등록돼 있으면 실종자 신원 확인과 보호자 인계가 한층 빨라질 수 있다고 설명했다.
실종예방 사전등록제도는 보호자 동의를 받아 아동 등의 지문과 사진, 보호자 연락처 등을 경찰 시스템에 미리 등록해 두는 제도다. 실종 사건이 발생했을 때 등록된 정보를 바탕으로 대상자를 신속히 확인해 가족에게 인계할 수 있다.
전북지역 사전등록률은 지난달 말 기준 66%다. 등록 대상 인구 28만2669명 가운데 18만6587명이 등록했다. 대상별 등록률은 18세 미만 아동 73.1%, 장애인 33.8%, 치매환자 47.6%로 나타났다.
사전등록은 가까운 경찰서와 지구대, 파출소를 방문하거나 ‘안전Dream’ 모바일 앱과 홈페이지를 통해 할 수 있다. 전북경찰청은 어린이집과 유치원, 노인복지시설 등을 방문해 제도 참여를 안내하고 있다.
이재영 전북경찰청장은 “실종은 사전 예방과 초기 신원 확인이 무엇보다 중요하다”며 “사전등록은 위급한 순간 가족을 지키는 가장 효과적인 안전장치인 만큼 도민들의 적극적인 참여를 바란다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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