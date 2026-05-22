비올메디컬 해외 대리점 대상 “V.I.B.E 2026” 개최
글로벌 에너지 기반 의료기기(EBD) 기업 비올메디컬(대표 이은천)은 해외 대리점을 대상으로 글로벌 공식 교육 프로그램 “V.I.B.E 2026(VIOL Medical Institute of Beauty Excellence 2026)”을 개최했다고 밝혔다.
이번 프로그램은 비올메디컬 주요 제품에 대한 이해도를 높이고 현장 대응 역량 강화를 위해 올해 처음 마련됐다. 교육은 주력 장비인 “실펌엑스(Sylfirm X)”를 중심으로 진행되며 장비 원리와 임상 활용법, 기술 지원 체계 등을 종합적으로 다룬다.
행사에는 일본·싱가포르·인도네시아 등 7개국 해외 대리점 관계자들이 참석했다. 프로그램은 21일부터 23일까지 진행된다. (사진=비올메디컬)
김지훈 기자 dak@kmib.co.kr
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