컴투스, 글로벌 e스포츠 대회 ‘SWC2026’ 공식 티저 영상 공개
컴투스가 ‘서머너즈 워: 천공의 아레나’ 글로벌 e스포츠 대회 ‘서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십 2026(SWC2026)’의 공식 티저 영상을 공개했다.
전 세계 ‘서머너즈 워’ 이용자가 참여해 경쟁하는 대회인 ‘SWC’는 올해로 10회차를 맞이한다. 이번 티저 영상은 역대 우승자들의 플래카드가 걸린 명예의 전당을 비추며 시작한다. 2017년 초대 챔피언 ‘TOMATO’와 2018년 한국 최초 챔피언 ‘BEAT.D’ 등 선수들의 이름이 차례로 등장해 대회의 역사를 짚는다.
배경에는 역대 명승부 중계 음성이 재생되며 영상 중반부에는 올해 우승 트로피와 ‘묵룡’, ‘세아라’, ‘오케아노스’, ‘연홍’, ‘랙돌’ 등 대회를 상징하는 몬스터가 등장한다. 영상 말미에는 올해 슬로건인 ‘INTO THE LEGACY’가 나타나며 대회의 의미를 전한다.
컴투스는 ‘SWC2026’ 개막에 앞서 룰 개편을 통해 관전 요소를 재정비했다. 전체 일정은 6월 참가자 모집을 시작으로 8월 말 지역 예선을 거쳐 함부르크와 토론토 및 방콕에서 지역 컵을 순차적으로 치른다. 이후 열리는 월드 파이널은 대한민국 서울에서 개최될 예정이다. 영
상에 대한 구체적인 내용은 e스포츠 공식 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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