김성제 “지금 의왕은 더 크게 도약해야 할 시점”
김성제 경기도 의왕시장 후보(국민의힘)가 “지금 의왕은 완성을 눈앞에 두고 더 크게 도약해야 할 시점”이라고 말했다.
김성제 후보는 지난 21일 의왕역 앞에서 열린 ‘제9회 전국동시지방선거’ 승리를 위한 ‘의왕 국민의힘 원팀 출정식’에서 “지난 12년 동안 민선 5·6·8기를 거치며 의왕시는 끊임없이 발전하고 도약해 왔다”며 이같이 밝혔다.
김 후보는 “김성제가 없던 민선 7기에는 실제로 도시 발전이 정체됐고, 시민 여러분께서도 그 시간을 직접 경험하셨다”고 지적하며 “검증된 실력과 강한 추진력으로 반드시 중단 없는 의왕 발전을 이어가겠다”고 강조했다.
그러면서 그는 “이번 선거는 단순한 정당 대결이 아니라 의왕의 미래를 결정하는 중요한 선택”이라며 “시민 여러분과 함께 반드시 승리해 더욱 발전하는 의왕, 전국에서 가장 살기 좋은 도시 의왕을 완성하겠다”고 말했다.
특히 내손동에 거주하는 청년 권태희씨는 “누가 지금의 의왕을 만들었고, 누가 실제로 의왕을 발전시켜 왔는지를 시민들께서 잘 알고 계신다”며 “실현 가능한 공약과 시민을 위한 정책으로 의왕은 멈춤 없이 계속 발전해야 한다”고 목소리를 높였다.
출정식에서는 김성제 후보의 10대 핵심 공약도 함께 발표됐다. 김 후보는 철도·교통·도시개발·교육·문화·복지 분야를 아우르는 미래 발전 전략을 제시했다.
이날 출정식에는 국민의힘 의왕·과천 최기식 당협위원장을 비롯해 경기도의원 선거에 출마한 김영기(가 구역)·김학기(나 구역) 후보, 의왕시의원 선거 ‘가 구역’의 박혜숙·김동구 후보, 의왕시의원 선거 ‘나 구역’의 박재여·노선희 후보, 비례대표 김수빈 후보 등이 참석해 의왕 국민의힘 원팀 승리를 다짐했다.
강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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