넷마블 ‘몬길: STAR DIVE’, 스타필드 하남에서 첫 팝업스토어

넷마블은 몬스터 테이밍 액션 RPG ‘몬길: STAR DIVE’가 지난 21일 열린 개발자 라이브 방송을 통해 첫 번째 팝업스토어 개최 소식을 공개했다고 밝혔다.

이번 팝업스토어는 다음 달 3일부터 7일까지 스타필드 하남 1층 센트럴 아트리움에서 열린다. 현장에선 처음 공개되는 공식 굿즈들과 함께 게임 체험존 및 이벤트 등 즐길 거리가 마련된다. 세부 프로그램은 추후 순차 공개될 예정이다.또한 오는 27일 진행되는 1.1 버전 대규모 업데이트 정보도 공개됐다. 얼음 속성 신규 캐릭터 ‘나래’와 첫 번째 전설 몬스터 ‘레기눌라’가 등장하며, 이와 함께 메인 스토리 에피소드 6이 공개된다. 아울러 이용자 의견을 반영한 각종 편의성 개선 사항들도 적용된다.넷마블은 라이브 방송을 기념해 주요 아이템으로 구성된 특별 쿠폰도 제공했다. 이번 방송을 시작으로 22일과 25일에는 각각 영어, 일본어 유튜브 채널을 통해 릴레이 라이브 방송을 진행하고 글로벌 이용자들과 소통할 계획이다.몬길: STAR DIVE는 2013년 출시해 크게 흥행한 모바일 수집형 RPG ‘몬스터 길들이기’의 후속작이다. 언리얼 엔진5 기반의 고품질 캐릭터와 스토리 연출, 몬스터를 포획·수집·합성하는 ‘몬스터 컬렉팅’ 시스템, 3인 파티 기반 실시간 태그 플레이와 박진감 넘치는 전투 액션이 특징이다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지