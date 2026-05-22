[골프장 산책]불모지 폐염전에서 18홀 명품 골프장으로…당진 파인스톤CC의 진화

대대적 리노베이션으로 완성도 높아져

수도권서 90분 거리로 접근성도 빼어나

112세대 프라이빗 빌리지의 체류형 코스

당진 파인스톤CC 전경. 파인스톤CC

프라이빗 빌리지와 잘 어우러져 장관을 연출하고 있는 파인스톤CC의 해너미. 파인스톤CC

중지로 조성돼 디봇이 없을 정도로 깔끔하게 관리되고 있는 파인스톤 페어웨이. 파인스톤CC

상전벽해(桑田碧海)는 이런 경우가 아닐까 싶다. 불모지나 다름없던 폐염전이 18홀명품 골프장으로 탈바꿈했기 때문이다. 충남 당진시 소재 파인스톤CC(대표이사 박광태·공승훈)다.



서해대교를 건너면 만나게 되는 파인스톤CC는 그 탄생부터 흥미진진하다. 간척지 공사를 하기 전까지만 해도 이 지역은 전체가 바다였다. 해가 뜨고 지는 나루, 즉 '해나루'였다. 파인스톤은 해나루 폐염전에 300만톤을 복토한 뒤 조성했다.



염기 제거와 코스 관리 용도의 담수를 위해 수로와 연못을 곳곳에 만들었다. 페어웨이 곳곳에는 15~20년생 아름드리 소나무 1만3000여 주를 심었다. 뿐만 아니다. 계절에 따라 형형색색의 꽃이 피도록 100여종의 화훼를 심었다.



죽어 있던 땅에 생명체가 살아나게 한 노력은 원앙, 백로, 수달, 족제비 등 천연기념물들의 삶의 터전이 되는 놀라운 변화를 가져다 주었다. 친환경 관리를 위해 2020년에 당진시와 ‘친환경골프장관리협약’을 체결해 년간 화학비료 사용량을 20% 줄인 것도 한 몫 했다.



잭 니클라우스 골프디자인 수석디자이너인 톰 펙(미국)의 설계로 2008년에 그랜드 오픈한 파인스톤CC는 개장 이후 두 어 차례 주인이 바뀌는 우여곡절을 겪다가 2018년 동양관광레저가 새로운 운영을 맡은 이후 급성장했다.







전체 코스 전장은 7339야드로 파인코스(3726야드)와 스톤코스(3612야드)로 이뤄졌다. 코스의 전체적인 느낌은 평탄하다. 게다가 페어웨이가 넓어 공략이 쉬울 것처럼 보이지만 실상은 그 반대다. 코스 도처에 116개의 벙커와 9개의 해저드를 배치하므로써 고도의 전략적 공략이 요구된다.



파인스톤은 이상 기온으로 인해 국내 골프장들이 겪고 있는 코스 관리의 어려움을 철저한 관리로 비껴가고 있다. 한국형 중지로 조성된 페어웨이는 디봇이 없을 정도로 깔끔하다. 벤트그라스의 그린은 주간 2.7, 야간 2.5m의 스피드를 꾸준히 유지한다.



시그니처홀은 스톤코스 8번 홀이다. 아일랜드 파3홀로, 티박스에 오르면 그린이 마치 호수 위에 떠 있는 느낌이다. 심리적 압박을 극복하고 티샷이 온그린에 성공했을 때 느끼는 희열은 이루 형언할 수 없을 정도다.



파인스톤CC의 또 다른 특징은 주중 3부제 운영이다. 4월부터 11월 말까지 운영하는 주중 3부 야간 라운드에 인기는 예약이 어려울 정도로 높다. 18홀 전 홀에 설치된 LED 조명이 대낮과 같은 시야를 확보해 주기 때문이다.



파인스톤 운영기획실 김홍천 이사는 “최근 대대적인 리노베이션을 통해 코스는 물론, 각종 편의시설까지 업그레이드했다”면서 “향후에도 골퍼들의 만족도 향상을 위한 노력을 이어갈 것”이라고 했다.



접근성도 빼어나다. 강남, 분당, 판교 등 서울과 수도권에서 90분 이내면 도착할 수 있다. 서해안고속도로 당진IC 또는 송악IC에서 10분 거리에 위치해 있다. 112세대의 프라이빗 빌리지가 있어 1박2일 골프 여행지로 제격이다.



당진(충남)=정대균골프선임기자(golf5601@kmib.co.kr)



정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 상전벽해(桑田碧海)는 이런 경우가 아닐까 싶다. 불모지나 다름없던 폐염전이 18홀명품 골프장으로 탈바꿈했기 때문이다. 충남 당진시 소재 파인스톤CC(대표이사 박광태·공승훈)다.서해대교를 건너면 만나게 되는 파인스톤CC는 그 탄생부터 흥미진진하다. 간척지 공사를 하기 전까지만 해도 이 지역은 전체가 바다였다. 해가 뜨고 지는 나루, 즉 '해나루'였다. 파인스톤은 해나루 폐염전에 300만톤을 복토한 뒤 조성했다.염기 제거와 코스 관리 용도의 담수를 위해 수로와 연못을 곳곳에 만들었다. 페어웨이 곳곳에는 15~20년생 아름드리 소나무 1만3000여 주를 심었다. 뿐만 아니다. 계절에 따라 형형색색의 꽃이 피도록 100여종의 화훼를 심었다.죽어 있던 땅에 생명체가 살아나게 한 노력은 원앙, 백로, 수달, 족제비 등 천연기념물들의 삶의 터전이 되는 놀라운 변화를 가져다 주었다. 친환경 관리를 위해 2020년에 당진시와 ‘친환경골프장관리협약’을 체결해 년간 화학비료 사용량을 20% 줄인 것도 한 몫 했다.잭 니클라우스 골프디자인 수석디자이너인 톰 펙(미국)의 설계로 2008년에 그랜드 오픈한 파인스톤CC는 개장 이후 두 어 차례 주인이 바뀌는 우여곡절을 겪다가 2018년 동양관광레저가 새로운 운영을 맡은 이후 급성장했다.최근 클럽하우스와 코스 리노베이션을 마쳐 완성도를 더욱 끌어 올렸다. 특히 티잉 그라운드를 깔끔하게 정돈했다. 마치 잘 가꾸어진 거대한 정원의 모습이다. 특히 하늘 높은 줄 모르고 치솟은 소나무 사이로 보이는 해너미는 파인스톤CC를 ‘뷰 맛집’으로 만드는 포인트다.전체 코스 전장은 7339야드로 파인코스(3726야드)와 스톤코스(3612야드)로 이뤄졌다. 코스의 전체적인 느낌은 평탄하다. 게다가 페어웨이가 넓어 공략이 쉬울 것처럼 보이지만 실상은 그 반대다. 코스 도처에 116개의 벙커와 9개의 해저드를 배치하므로써 고도의 전략적 공략이 요구된다.파인스톤은 이상 기온으로 인해 국내 골프장들이 겪고 있는 코스 관리의 어려움을 철저한 관리로 비껴가고 있다. 한국형 중지로 조성된 페어웨이는 디봇이 없을 정도로 깔끔하다. 벤트그라스의 그린은 주간 2.7, 야간 2.5m의 스피드를 꾸준히 유지한다.시그니처홀은 스톤코스 8번 홀이다. 아일랜드 파3홀로, 티박스에 오르면 그린이 마치 호수 위에 떠 있는 느낌이다. 심리적 압박을 극복하고 티샷이 온그린에 성공했을 때 느끼는 희열은 이루 형언할 수 없을 정도다.파인스톤CC의 또 다른 특징은 주중 3부제 운영이다. 4월부터 11월 말까지 운영하는 주중 3부 야간 라운드에 인기는 예약이 어려울 정도로 높다. 18홀 전 홀에 설치된 LED 조명이 대낮과 같은 시야를 확보해 주기 때문이다.파인스톤 운영기획실 김홍천 이사는 “최근 대대적인 리노베이션을 통해 코스는 물론, 각종 편의시설까지 업그레이드했다”면서 “향후에도 골퍼들의 만족도 향상을 위한 노력을 이어갈 것”이라고 했다.접근성도 빼어나다. 강남, 분당, 판교 등 서울과 수도권에서 90분 이내면 도착할 수 있다. 서해안고속도로 당진IC 또는 송악IC에서 10분 거리에 위치해 있다. 112세대의 프라이빗 빌리지가 있어 1박2일 골프 여행지로 제격이다.정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지