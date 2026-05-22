드림에이지 ‘아키텍트’, 22일 라이브 방송 ‘아키토크’ 진행
드림에이지가 서비스하고 아쿠아트리가 개발한 다중접속역할수행게임 ‘아키텍트: 랜드 오브 엑자일’이 두 번째 라이브 방송을 한다.
‘아키토크’는 개발진이 직접 출연해 이용자와 실시간으로 의견을 나누는 방송 채널로 지난 2월 처음 시작됐다.
이번 두 번째 방송은 22일 오후 8시 30분에 진행한다. 함예진 CM이 진행을 맡고 드림에이지 김민규 사업실장과 아쿠아트리 강민철 PD가 출연해 향후 업데이트 로드맵과 구체적인 서비스 운영 방향 등을 공유할 예정이다.
특히 이날 방송에서는 특정 지식재산권과의 컬래버레이션 내용이 최초로 공개된다. 이어 ‘뒤틀린 도원향’과 ‘거인의 탑’ 4층을 비롯해 소규모 전장 및 클랜 전용 신규 콘텐츠 등 6월부터 8월까지 적용될 여름 시즌 업데이트 로드맵을 순차적으로 소개한다.
개발진이 이용자의 질문에 직접 답변하는 실시간 질의응답 세션도 마련된다. 라이브 방송 시청자를 위해 실시간으로 게임 내 혜택을 얻을 수 있는 쿠폰 코드도 함께 제공된다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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