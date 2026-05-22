“쇼츠급 도파민 터진다 ”…KBS ‘누난 내게 여자야2’ 시즌1 부진 씻을까
연상연하 로맨스의 정석을 보여준 ‘누난 내게 여자야’가 더 강력해진 도파민을 장착하고 시즌2로 돌아온다.
22일 오전 온라인 생중계를 통해 진행된 KBS2 ‘누난 내게 여자야2’ 제작발표회에는 박진우 PD를 비롯해 MC 한혜진·장우영·딘딘이 참석해 프로그램에 대한 자신감을 드러냈다.
‘누난 내게 여자야2’는 커리어를 위해 치열하게 달려온 누나들과 나이는 숫자에 불과하다고 믿는 연하남들의 리얼 로맨스를 담는다. 지난해 시즌1 당시 최고 시청률 1%대로 성적은 아쉬웠지만, 최대 12살 차이의 ‘띠동갑 커플’로 화제를 모았던 만큼 이번 시즌은 그 화제성을 몰입감으로 잇겠다는 전략이다.
박진우 PD는 “시즌1이 포맷을 알리는 단계였다면, 시즌2는 버릴 건 버리고 도파민을 첨가해 직관적인 재미를 높였다”며 “무엇보다 출연자가 중요한 만큼, 감정 표현이 확실하고 적극적인 캐릭터들을 섭외했다”고 밝혔다. 한혜진 역시 “시즌1 연하남들이 섬세했다면, 이번 시즌 연하남들은 언제 터질지 모르는 휴화산 같은 매력이 있다”며 기대감을 높였다.
MC진 면면도 화려하다. ‘성공한 누나’의 아이콘 한혜진과 ‘연프 마니아’ 장우영이 시즌1에 이어 중심을 잡고, 가수 딘딘이 새롭게 합류했다. 딘딘은 “어릴 때 연상을 선호해서 그때의 기억을 되새겨보고 대리만족하고 싶다는 마음으로 참여했다. VCR 영상을 보고 10년 전처럼 돌아간 것같아 즐거웠다”고 전했다.
새롭게 합류한 딘딘은 제작진의 ‘비밀병기’다. 박 PD는 “꾸밈없는 화법과 직설적인 태도가 프로그램에 다른 색을 넣어줄 것 같았다”며 “플러팅도 잘하지만 누나 둘에게 맞으며 자란 연하남 시점이 필요했다”고 설명했다.
최근 연애 프로그램들이 출연자들의 홍보 수단으로 변질됐다는 비판이 일고 있는 가운데, ‘누난 내게 여자야2’는 ‘진정성’을 최우선 가치로 내세웠다. 박 PD는 “진심으로 인연을 만들고 싶은 분들을 뽑기 위해 경쟁률이 치열했다”며 “귀여우면 끝이라는 말이 있지 않나. 연하남들이 단체로 눈물을 그렁이며 고백하는 리얼한 장면은 우리 프로그램만의 필살기”라고 강조했다.
한혜진은 “요즘 같은 시대에 시즌제 방송은 쉽지 않은 일”이라며 “연상연하 연애가 대세가 되어 시즌 14까지 갔으면 좋겠다. 김숙, 홍진경, 풍자 등 매력적인 누나들의 출연도 추천한다”고 너스레를 떨기도 했다.
더 뜨겁고 솔직해진 연상연하 리얼 로맨스 KBS2 ‘누난 내게 여자야2’는 오는 23일 밤 10시 40분에 첫 방송된다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사