경기북부경찰청·PSP F&D, 음주·약물운전 예방 캠페인
경기북부경찰청이 외식 프랜차이즈 기업 PSP F&D와 협업해 음주 및 약물운전 예방을 위한 온·오프라인 홍보 캠페인에 나선다.
경기북부경찰청은 봄 행락철을 맞아 음주운전과 약물운전에 대한 사회적 경각심을 높이고 안전한 교통문화를 확산하기 위해 PSP F&D와 공동 캠페인을 진행한다고 22일 밝혔다.
최근 경찰은 봄철 나들이객 증가에 따라 음주단속과 함께 약물운전 특별단속을 병행하고 있다. 약물운전은 적발 시 최대 5년 이하 징역 또는 2천만 원 이하 벌금에 처해질 수 있는 중대한 범죄로, 경찰은 예방 중심의 홍보 활동도 강화하고 있다.
이번 캠페인은 시민 참여 확대를 위해 온·오프라인 연계 방식으로 추진된다. 오프라인에서는 PSP F&D가 운영하는 ‘크라운호프’ ‘금복주류’ ‘이자카야 토라’ 등 전국 450여개 매장에 예방 홍보 포스터를 부착해 방문객들이 자연스럽게 관련 메시지를 접할 수 있도록 했다.
온라인에서는 크라운호프 공식 인스타그램을 통해 숙취운전의 위험성과 약물운전 관련 법률 정보를 안내하고, 시민 참여형 댓글 이벤트도 진행한다. 참여자 중 추첨을 통해 다양한 기념품도 제공할 예정이다.
PSP F&D 관계자는 “외식 프랜차이즈 기업으로서 사회적 책임을 다하기 위해 이번 캠페인에 동참하게 됐다”며 “건전한 음주문화와 안전한 교통문화 조성에 도움이 되길 바란다”고 밝혔다.
경기북부경찰청 관계자는 “음주운전뿐 아니라 약물운전 역시 시민 안전을 위협하는 중대한 범죄”라며 “민간 기업과의 협업을 통해 시민들이 경각심을 갖고 안전한 교통문화 조성에 동참하길 기대한다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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