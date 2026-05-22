김덕현 연천군수 후보, 박충식 후보에 ‘허위경력 공표 의혹’ 제기
“미국공인회계사 경력 진위 여부 확인해야”
국민의힘 김덕현 연천군수 후보가 더불어민주당 박충식 연천군수 후보의 ‘미국공인회계사(AICPA)’ 경력에 대해 허위사실 공표 의혹을 제기하며 선관위의 신속한 검증과 엄정 조사를 촉구했다.
김 후보는 22일 연천군청 기자실에서 긴급 기자회견을 열고, 박 후보가 선거벽보와 선거공보, 각종 홍보물에 반복적으로 기재한 ‘미국공인회계사’ 경력의 진위 여부를 확인해야 한다고 주장했다.
김 후보는 “후보자의 주요 경력은 유권자의 판단에 결정적 영향을 미치는 핵심 정보”라며 “군민의 알 권리와 공정선거 원칙 차원에서 객관적인 사실 확인이 필요하다”고 밝혔다.
김 후보 측은 미국 공인회계사 제도가 단순 시험 합격만으로 자격이 부여되는 구조가 아니라, 실무 경력과 추가 검증 절차를 거쳐 각 주 정부의 정식 라이선스를 취득해야만 ‘공인회계사’ 명칭을 사용할 수 있다고 설명했다.
이어 “미국 각 주 회계위원회 라이선스 조회 시스템과 국내 금융위원회 외국공인회계사 등록 명부를 확인한 결과 박 후보 이름의 등록 기록을 찾지 못했다”고 주장했다.
김 후보는 해당 사안을 공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 선관위에 신고했다고 밝혔다. 그는 “선거벽보와 공보에 대한 이의제기가 접수된 만큼 선관위가 관련 법과 절차에 따라 신속히 사실관계를 검증해야 한다”고 강조했다.
김 후보는 박 후보를 향해 미국 공인회계사 라이선스 번호와 발급 주(州), 자격 유지 및 갱신 현황 등을 공개할 것을 요구했다.
김 후보는 “객관적 자료로 경력이 입증된다면 논란은 즉시 해소될 것”이라며 “반대로 사실과 다를 경우 군민에게 책임 있는 설명이 필요하다”고 말했다.
이어 “이번 선거만의 문제가 아닌 검증 결과에 따라 과거 선거 과정에서 반복적으로 사용된 동일 경력에 대해서도 군민적 검증 요구가 이어질 수 있다”며 “끝까지 사실관계를 확인하고 군민의 올바른 선택권이 지켜질 수 있도록 책임 있게 대응하겠다”고 덧붙였다.
연천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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