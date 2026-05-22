‘유럽의 맛을 경험하다’ 캠페인, 킨텍스 ‘서울푸드앤호텔 2026’ 참가

이번 전시는 국내 수입식품 시장에서 프리미엄·웰빙 트렌드가 지속됨에 따라, 독창적인 제조법과 엄격한 품질 기준을 갖춘 유럽산 가공식품을 한국 시장에 소개하기 위해 기획됐다. 캠페인 전시관은 제1전시장 4홀 4F601에 마련된다.

프랑스식품음료연맹(ANIA)이 주최하고 유럽연합(EU)이 공동 지원하는 ‘유럽의 맛을 경험하다(European Taste Experience)’ 캠페인이 오는 6월 9일부터 12일까지 경기 고양 킨텍스 제1전시장에서 개최되는 서울푸드앤호텔 2026(Seoul Food & Hotel 2026)에 참가한다.전시관에는 유통 및 수입 관계자들의 관심이 높은 디저트, 스낵, 베이킹 및 쿠킹 재료, 컨디먼트, 베이비 푸드를 아우르는 8개 기업이 참여해 국내 신규 비즈니스 파트너십 구축 및 유통망 확장에 나선다.이번 전시에 참가하는 출품 기업은 위 러브 잇, 레오나르 파를리, 생트 루시, 샤르보노-브라방, 윌르리 비장, 라 퀴진 도트르푸아, 파티세오, 메종 콜리브리, 파티세리 트라디씨옹, 코르실리아, 메종 앙드레지, 앙드레지 아랑씨엔느, 파티시옹 구르망드, 마테르나, 미에마 등 전통적인 제조 유산과 엄격한 품질 인증을 강점으로 내세운다.특히 이번 전시관은 단순한 제품 나열식 전시를 넘어, 바이어 대상의 전문 수입 상담과 함께 제품의 상업적 가치를 직접 증명하는 현장 시연 및 메뉴 제안 프로그램이 상시 병행된다.전시 기간 동안 전시장 내에서는 국내 셰프들이 진행하는 ‘마스터클래스’가 열린다. 미쉐린 가이드에 5년 연속 등재된 파인다이닝 ‘물랑’의 윤예랑 셰프와 ‘쿠프 뒤 몽드 드 라 불랑주리 베이킹 세계대회 국가대표팀 일원인 ‘성수베이킹스튜디오’의 황석용 셰프가 참여해, 전시 제품을 활용한 독창적인 레시피와 현업 적용 팁을 직접 시연할 예정이다.아울러 각 브랜드의 특장점을 집중적으로 소개하는 ‘브랜드별 릴레이 데모’와 전문 수입 상담이 상시 진행돼 방문객들에게 실질적인 비즈니스 솔루션을 제공한다.이번 서울푸드앤호텔 전시관 운영은 유럽산 가공식품의 엄격한 안전성과 다양성을 국내 시장에 각인시키는 계기가 될 전망이다. 나아가 이번 행사는 국내 유통 벤더 및 수입사들과의 장기적인 신뢰 관계를 구축하고 실질적인 비즈니스 교류를 활성화하는 교두보가 될 것으로 기대된다.한편, ‘유럽의 맛을 경험하다’ 캠페인은 유럽 가공식품의 품질과 정통성을 한국 시장에 알리기 위해 온·오프라인을 아우르는 다양한 B2B, B2C 행사를 전개하고 있다.고양=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지