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디산협 “악셀 스튜디오” 1기 모집…디지털헬스 AX 인재 육성

입력:2026-05-22 11:40
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한국디지털헬스산업협회(회장 김영웅·디산협)는 AX 기반 디지털헬스 서비스 기획·개념검증(PoC) 프로그램인 “악셀 스튜디오(AXel Studio)” 1기 참가자를 모집한다고 밝혔다.

악셀 스튜디오는 에이전트 AI 기반 디지털헬스 서비스 기획부터 구조 설계, PoC 제안까지 전 과정을 실습 중심으로 진행하는 디지털헬스 AX 가속화 프로그램이다. 참가자들은 사업화 가능한 수준의 서비스 기획 결과물을 도출하고 법·제도 및 리스크 대응 역량도 함께 강화할 수 있다.
참가 대상은 헬스케어·의료기기·제약·보험·건강기능식품 등 디지털헬스 산업계 기업 재직자다. 개인이 아닌 기업 단위로 참여하는 B2B 프로그램으로 운영된다.

디산협은 “AX 기반 디지털헬스 서비스와 신사업을 준비하는 기업들이 실무 중심의 프로젝트를 수행할 수 있도록 프로그램을 구성했다”고 설명했다.
디산협은 오는 6월 7일까지 참가 신청을 받은 뒤 6월 9일부터 주 1회씩 총 7주 과정으로 프로그램을 운영할 예정이다. 자세한 내용은 디산협 홈페이지와 비즈니스 매칭 플랫폼 “디지털헬스넷”에서 확인할 수 있다.


김지훈 기자 dak@kmib.co.kr

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