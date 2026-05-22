디산협 “악셀 스튜디오” 1기 모집…디지털헬스 AX 인재 육성
한국디지털헬스산업협회(회장 김영웅·디산협)는 AX 기반 디지털헬스 서비스 기획·개념검증(PoC) 프로그램인 “악셀 스튜디오(AXel Studio)” 1기 참가자를 모집한다고 밝혔다.
악셀 스튜디오는 에이전트 AI 기반 디지털헬스 서비스 기획부터 구조 설계, PoC 제안까지 전 과정을 실습 중심으로 진행하는 디지털헬스 AX 가속화 프로그램이다. 참가자들은 사업화 가능한 수준의 서비스 기획 결과물을 도출하고 법·제도 및 리스크 대응 역량도 함께 강화할 수 있다.
참가 대상은 헬스케어·의료기기·제약·보험·건강기능식품 등 디지털헬스 산업계 기업 재직자다. 개인이 아닌 기업 단위로 참여하는 B2B 프로그램으로 운영된다.
디산협은 “AX 기반 디지털헬스 서비스와 신사업을 준비하는 기업들이 실무 중심의 프로젝트를 수행할 수 있도록 프로그램을 구성했다”고 설명했다.
디산협은 오는 6월 7일까지 참가 신청을 받은 뒤 6월 9일부터 주 1회씩 총 7주 과정으로 프로그램을 운영할 예정이다. 자세한 내용은 디산협 홈페이지와 비즈니스 매칭 플랫폼 “디지털헬스넷”에서 확인할 수 있다.
김지훈 기자 dak@kmib.co.kr
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