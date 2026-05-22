일본 쪽 후원금 받아가며 ‘위안부 모욕’ 김병헌, 첫 재판서 ‘무죄’ 주장
평화의 소녀상 철거를 요구하며 일본군 위안부 피해자들을 모욕한 혐의를 받는 김병헌 위안부법폐지국민행동 대표가 22일 열린 첫 재판에서 혐의를 부인했다.
김 대표 측은 서울중앙지법 형사27단독 이예림 판사 심리로 열린 정보통신망법상 명예훼손, 사자명예훼손, 집회 및 시위에 관한 법률 위반, 아동복지법 위반 등 혐의 첫 공판에서 “법리상 범죄가 구성되거나 성립될 수 없다”고 밝혔다.
공소장에 적힌 사실관계는 인정하나 법리적으로 다투겠단 취지다. 김 대표 측은 비방의 목적이 있었는지, 허위성에 대한 인지가 있었는지 등을 따져보겠다고도 밝혔다. 불구속 상태에서 재판을 받기 위해 추후 보석을 청구하겠다는 계획 역시 밝혔다.
김 대표는 2024년 1월부터 올해 1월까지 유튜브 등에서 일본군 위안부 피해자 3명을 ‘가짜 위안부 피해자, 성매매 여성, 포주와 계약을 맺고 돈을 번 직업 여성’ 등으로 표현한 게시물을 총 69차례 게시해 허위사실을 적시한 혐의를 받는다.
지난해 말에는 경찰에 신고하지 않고 평화의 소녀상이 설치된 고등학교 2곳에서 ‘교정에 위안부상 세워두고 매춘 진로지도 하나’ 등의 문구가 적힌 현수막을 게시한 혐의도 받는다. 집회 과정에서 학생 2명에게 수치심과 불쾌감을 주는 행위를 한 혐의도 적용됐다.
검찰은 김 대표의 범행에 대해 ‘왜곡된 신념에 기초한 확신범의 소행’이라고 보고 지난달 그를 구속기소했다. 국내와 일본의 후원자들로부터 활동 자금을 지원받아가며 이같은 활동을 했다고도 밝혔다. 수사 결과 김 대표는 약 5년간 일본 지지 세력으로부터 7600여만원 상당을 계좌로 송금받은 것으로 파악됐다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사