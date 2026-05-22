일본 쪽 후원금 받아가며 ‘위안부 모욕’ 김병헌, 첫 재판서 ‘무죄’ 주장

극우 성향 시민단체 위안부법폐지국민행동의 김병헌 대표. 연합뉴스

법리상 범죄가 구성되거나 성립될 수 없다”고 밝혔다.

공소장에 적힌 사실관계는 인정하나 법리적으로 다투겠단 취지다.