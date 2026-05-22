획일적 스쿨존 규제 손본다…정부, ‘국가정상화 프로젝트’ 164건 확정
50개 부처 TF 통해 164개 과제 확정
비정상 관행·제도 대대적 정비 나서
생활밀착 과제 즉시 개선 착수
정부가 스쿨존 속도 규제를 합리화하는 등 ‘국가정상화 프로젝트’ 1차 추진 과제 164건을 확정했다. 사회 곳곳에 고착화된 비정상적 관행과 현실과 동떨어진 제도를 정비하기 위해 마련된 이번 프로젝트는 ‘신속’과 ‘실용’에 초점을 맞춰 국민 체감형 개선 과제를 우선 추진할 계획이다.
정부는 22일 50개 중앙행정기관이 참여한 부처별 태스크포스(TF)를 통해 범정부 차원의 과제 발굴 작업을 진행한 끝에 국가정상화 프로젝트 1차 과제를 최종 확정했다고 밝혔다. 심종섭 국무조정실 국정운영실장은 브리핑에서 “우리 사회에 뿌리 깊게 박힌 비정상적인 병폐는 예외 없이 발본색원하겠다는 것이 정부의 엄정한 의지”라며 “국가정상화 프로젝트는 정부가 당연히 해야 할 일들을 체계화한 것으로 일회성으로 끝날 성질이 아니다”고 말했다.
이번 과제는 구조적 비리·비위 척결, 법망을 악용한 편법 행위 차단, 부당이득 방지, 현실과 괴리된 제도 개선, 국민 정서와 맞지 않는 법령 정비까지 5개 분야를 중심으로 마련됐다.
우선 경찰청은 어린이 통행량이 현저히 줄어드는 심야 시간대에 스쿨존 제한속도를 탄력적으로 운영하는 방안을 추진한다. 획일적인 24시간 저속 규제로 인해 운전자 불편과 단속 실효성 논란이 반복돼 온 만큼, 시간대와 교통량을 고려해 현실적인 속도 운영 체계를 마련하겠다는 취지다.
또 불법 촬영물로 인한 피해 확산을 막기 위해 여성가족부 장관에게 긴급 차단 요구 권한을 부여하는 방안도 추진된다. 피해 영상물 삭제와 차단 속도를 높여 2차 피해를 최소화하겠다는 것이다.
정부는 과거 내란·군사반란 가담자나 국가폭력 책임자 등에게 수여된 서훈에 대해서도 재검증에 착수한다. 사회적 논란이 이어져 온 포상·훈장을 다시 점검해 국가 서훈 체계의 상징성과 공정성을 바로 세울 방침이다. 또 북한 자료 공개와 활용 확대를 위한 법적 근거 마련 역시 제도 개선 과제에 포함됐다.
기관 개혁 과제도 담겼다. 정부는 대한축구협회에 회장선거 직선제를 도입하고 국가대표 감독 선임 절차를 투명화하기로 했다. 아울러 심판 행정 개선을 통해 반복된 오심 논란과 불공정 시비를 줄여 조직 운영의 신뢰를 회복하겠다는 구상도 제시했다.
정부는 해수욕장 파라솔 이용료 표준화 등 국민들이 일상에서 즉각 체감할 수 있는 생활 밀착형 과제는 신속히 개선 작업에 착수하기로 했다. 또 산림사업법인 비리 문제 등 구조적 부패와 연결된 중대 사안에 대해서는 국무총리실이 직접 실태 점검과 현황 조사를 진행할 예정이다.
송태화 기자 alvin@kmib.co.kr
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