김춘곤 서울시의원, 재선 출사표…“실력으로 강서 미래 완성할것”

“성과로 증명한 4년”…특교금 898억 확보·31건 조례 발의 성과

교통·주차·파크골프장 3대 공약 제시…가양·등촌 선도지구 지정 추진

김춘곤 서울시의원(국민의힘·강서4)이 서울시의회에서 발언하고 있다.

김춘곤 서울시의원(국민의힘·강서4)이 6·3 지방선거에서 재선에 도전한다.



김 의원은 공식선거운동이 시작된 지난 21일 서울 강서구 마곡의 선거 사무소에서 출정식을 열고 “지난 4년간 실력으로 증명한 저력을 바탕으로 강서의 지도를 완전히 바꾸겠다”고 포부를 밝혔다.



제11대 서울시의회 전반기 2년간 윤리특별위원장을 연임한 김 의원은 임기 중 898억 원의 특별조정교부금 확보를 견인하고 31건의 조례를 대표발의했다. 전국 최초로 발의한 이태원 참사 예방 조례가 대표 성과로 꼽힌다. 서울시의회 행정사무감사 우수의원으로도 2년 연속 선정됐다.



이번 선거에서는 3가지 핵심 공약을 제시했다. 마곡지구 출퇴근 정체 해소를 위한 스마트 교통시스템(C-ITS) 도입, 주차 인프라 확충 추진, 서남물재생센터 유휴 부지 파크골프장 신설 등이다. 이를 통해 강서구를 건강·치유 거점으로 조성하겠다는 구상이다. 가양·등촌 통합 정비를 통한 노후계획도시 제1호 선도지구 지정도 주요 추진 과제로 내걸었다.



김 의원은 “이미 수치로 증명한 성과를 기반으로 가양·등촌·방화동 주민의 목소리를 경청하며 발로 뛰겠다”고 말했다.







GoodNews paper ⓒ 김춘곤 서울시의원(국민의힘·강서4)이 6·3 지방선거에서 재선에 도전한다.김 의원은 공식선거운동이 시작된 지난 21일 서울 강서구 마곡의 선거 사무소에서 출정식을 열고 “지난 4년간 실력으로 증명한 저력을 바탕으로 강서의 지도를 완전히 바꾸겠다”고 포부를 밝혔다.제11대 서울시의회 전반기 2년간 윤리특별위원장을 연임한 김 의원은 임기 중 898억 원의 특별조정교부금 확보를 견인하고 31건의 조례를 대표발의했다. 전국 최초로 발의한 이태원 참사 예방 조례가 대표 성과로 꼽힌다. 서울시의회 행정사무감사 우수의원으로도 2년 연속 선정됐다.이번 선거에서는 3가지 핵심 공약을 제시했다. 마곡지구 출퇴근 정체 해소를 위한 스마트 교통시스템(C-ITS) 도입, 주차 인프라 확충 추진, 서남물재생센터 유휴 부지 파크골프장 신설 등이다. 이를 통해 강서구를 건강·치유 거점으로 조성하겠다는 구상이다. 가양·등촌 통합 정비를 통한 노후계획도시 제1호 선도지구 지정도 주요 추진 과제로 내걸었다.김 의원은 “이미 수치로 증명한 성과를 기반으로 가양·등촌·방화동 주민의 목소리를 경청하며 발로 뛰겠다”고 말했다.이은철 기자 dldms8781@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지