경찰, 태영호 前 의원 장남 구속송치… 16억원대 가상자산 사기 혐의
경찰이 태영호 전 국민의힘 의원의 장남을 16억원대 가상자산 투자 사기를 저지른 혐의로 구속 송치했다.
서울 강남경찰서는 사기, 유사수신행위 등 혐의를 받는 태모씨를 지난 13일 검찰에 넘겼다고 22일 밝혔다. 태씨는 지난 7일 구속됐다.
태씨는 2021년부터 지난해 5월까지 가상자산 투자 수익을 내주겠다면서 지인들을 속이고 돈을 가로챈 혐의를 받는다. 피해자 7명이 16억원가량 피해를 입은 것으로 조사됐다. 태씨는 이 과정에서 아버지 이름을 앞세우기도 한 것으로 알려졌다.
태씨는 모친 오혜선 작가가 운영하는 출판사 자금 3억원을 빼돌린 혐의도 받는다.
앞서 태 전 의원은 민주평화통일자문회의 사무처장을 맡았던 2024년 국회 외교통일위원회 국정감사에서 장남의 사기 의혹 관련 “아들 문제로 사회적 물의를 일으킨 데에 송구스럽게 생각한다”고 말했다.
태 전 의원이 이 같은 입장을 밝힌 뒤로도 아들 태씨는 범행을 이어간 것으로 조사됐다. 고소장 접수 이후 태씨에게 비슷한 수법으로 사기를 당했다는 피해자가 추가로 나오면서 관련 조사가 1년간 이뤄졌던 것으로 전해졌다.
태씨에 대한 구속 송치는 강남서가 최근 수사 무마 등 논란으로 수사 실무자들을 대거 교체한 직후에 나왔다.
조민아 기자 minajo@kmib.co.kr
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