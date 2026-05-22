국민참여성장펀드, 오늘부터 선착순 판매… 이억원 “매력적 투자 기회”
국민참여형 국민성장펀드(국민참여성장펀드)가 22일부터 3주간 6000억원 규모로 선착순 판매된다. 이날 이억원 금융위원장은 직접 은행 영업점을 방문해 국민참여성장펀드에 가입해 홍보에 나섰다.
국민참여성장펀드는 국민자금 6000억원과 재정 1200억원을 모아 모펀드를 조성하고 이를 10개 자펀드에 투자하는 방식으로 운용된다. 이날부터 다음 달 11일까지 은행 10곳과 증권사 15곳에서 가입할 수 있다. 선착순으로 물량이 소진되면 조기 마감된다. 첫 주에는 온라인 판매 물량이 전체의 50% 수준으로 관리된다.
눈여겨 볼 것은 세제 혜택이다. 소득공제(최대 40%‧1800만원 한도)와 배당소득 분리과세(9%) 혜택이 제공된다. 다만 적립 투자가 아닌 일시금 납입만 가능하다. 한번 가입하면 5년 동안 돈을 빼 쓸 수 없다는 점은 유념해야 한다.
정부 재정이 자펀드 손실의 최대 20%를 우선 부담한다. 재정이 국민투자금 20%만큼의 손실을 우선 부담하는 구조다. 개인별 투자 금액의 20%를 보전하는 것은 아니다. 1인당 가입 한도는 연간 1억원, 5년간 2억원이다. 1회 최대 가입금액은 1억원이고 최소 가입금액은 판매사별로 10만원 또는 100만원으로 다르다.
이 위원장은 이날 오전 NH농협은행 정부서울청사지점을 방문해 펀드를 가입했다. 이 위원장은 “국민참여성장펀드는 국민에게는 미래 전략산업 성장의 과실을 함께 나누는 매력적인 투자 기회가 된다”며 “첨단전략산업 기업에는 성장에 필요한 자금을 원활히 공급하는 상생의 발판이 될 것”이라고 강조했다.
국민참여성장펀드는 원금 보장이 되지 않는 1등급 고위험 투자상품이다. 투자자 성향 분석 결과 적합 투자성향이 나와야 가입할 수 있다.
이광수 기자 gs@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사