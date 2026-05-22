중독에 효과 있다던 위고비·마운자로, 암 진행 속도도 늦춘다

GLP-1, 암 진행 늦춘다는 연구 잇따라

초기 암환자 1만 명 추적 관찰

폐암·유방암서 유의미한 효과



체중 감량 치료제로 널리 쓰이는 GLP-1 계열 약물이 암 진행을 늦추고 생존율을 높일 가능성이 있다는 연구 결과들이 잇따라 나오고 있다. 다만 아직은 관찰 연구 단계여서 인과관계 입증에는 추가 연구가 필요하다는 평가다.



월스트리트저널(WSJ)은 21일(현지시간) 노보 노디스크의 오젬픽·위고비, 일라이릴리의 마운자로·젭바운드 등 GLP-1 계열 약물과 암 치료 효과 간 연관성을 시사하는 4건의 신규 연구가 발표됐다고 보도했다.



연구들에 따르면 해당 약물을 복용한 환자들은 종양 진행 위험이 감소하고 전체 사망 위험도 낮아지는 경향을 보였다. 일부 연구에서는 유방암 발병 위험 자체가 감소한 것으로 나타났다.



미국 클리블랜드클리닉 암연구소 연구진은 초기 암 환자 1만명 이상을 추적 관찰해 GLP-1 약물을 복용한 집단과 다른 당뇨 치료제를 사용한 집단을 비교했다. 그 결과 GLP-1 복용군은 암 전이 가능성이 더 낮은 것으로 나타났다.



폐암 환자의 경우 암이 진행성 단계로 악화된 비율이 GLP-1 복용군에서는 10%였던 반면 비교군은 22%였다. 유방암 환자 역시 각각 10%, 20%로 비슷한 차이를 보였다. 대장암과 간암에서도 통계적으로 유의미한 감소 효과가 관찰됐다.







다른 연구들 역시 유방암 관련 긍정적 결과를 제시했다. 텍사스대 MD앤더슨 암센터는 유방암 환자 13만7000여명을 분석한 결과 GLP-1 약물 복용자의 5년 생존율이 95% 이상으로, 비복용자(89.5%)보다 높았다고 밝혔다.



펜실베이니아대 연구팀도 유방 촬영 검사를 받은 여성 약 9만5000명을 분석한 결과 GLP-1 약물 복용자는 연령·체중 등 다른 위험 요인을 보정한 뒤에도 유방암 진단 가능성이 약 25% 낮았다고 밝혔다.



전문가들은 아직 약물이 어떤 방식으로 암에 영향을 미치는지는 명확하지 않다고 설명한다. 한 가설은 체중 감소와 대사 건강 개선이 암 위험을 낮춘다는 것이다. 다른 가설은 GLP-1 호르몬 수용체가 일부 종양 세포 표면에 존재해 약물이 암 생물학 자체에 직접 작용할 가능성이다.



다만 이번 연구들은 모두 기존 의료 기록과 보험 청구 데이터를 분석한 후향적 관찰 연구라는 한계가 있다. GLP-1 약물을 처방받는 환자들이 일반적으로 의료 접근성이 더 높고 지속적인 진료를 받는 경향이 있어 이런 요소 자체가 결과에 영향을 미쳤을 가능성도 제기된다.



연구진은 무작위 대조 임상시험을 통해 실제로 약물 자체가 암 억제 효과를 내는지 확인할 필요가 있다고 강조했다. 그럼에도 수십만명의 환자 데이터에서 비슷한 경향이 반복적으로 관찰됐다는 점에서 GLP-1 계열 약물이 새로운 항암 치료 가능성으로 주목받고 있다고 WSJ는 전했다.



이가현 기자 hyun@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 체중 감량 치료제로 널리 쓰이는 GLP-1 계열 약물이 암 진행을 늦추고 생존율을 높일 가능성이 있다는 연구 결과들이 잇따라 나오고 있다. 다만 아직은 관찰 연구 단계여서 인과관계 입증에는 추가 연구가 필요하다는 평가다.월스트리트저널(WSJ)은 21일(현지시간) 노보 노디스크의 오젬픽·위고비, 일라이릴리의 마운자로·젭바운드 등 GLP-1 계열 약물과 암 치료 효과 간 연관성을 시사하는 4건의 신규 연구가 발표됐다고 보도했다.연구들에 따르면 해당 약물을 복용한 환자들은 종양 진행 위험이 감소하고 전체 사망 위험도 낮아지는 경향을 보였다. 일부 연구에서는 유방암 발병 위험 자체가 감소한 것으로 나타났다.미국 클리블랜드클리닉 암연구소 연구진은 초기 암 환자 1만명 이상을 추적 관찰해 GLP-1 약물을 복용한 집단과 다른 당뇨 치료제를 사용한 집단을 비교했다. 그 결과 GLP-1 복용군은 암 전이 가능성이 더 낮은 것으로 나타났다.폐암 환자의 경우 암이 진행성 단계로 악화된 비율이 GLP-1 복용군에서는 10%였던 반면 비교군은 22%였다. 유방암 환자 역시 각각 10%, 20%로 비슷한 차이를 보였다. 대장암과 간암에서도 통계적으로 유의미한 감소 효과가 관찰됐다.이번 연구를 미국임상종양학회(ASCO) 연례회의에서 발표할 예정인 클리블랜드클리닉의 마크 올랜드 박사는 “수백만명의 미국인이 GLP-1 약물을 복용하고 있는 만큼 잠재적 항종양 효과를 즉각 이해하는 것이 매우 중요하다”고 말했다.다른 연구들 역시 유방암 관련 긍정적 결과를 제시했다. 텍사스대 MD앤더슨 암센터는 유방암 환자 13만7000여명을 분석한 결과 GLP-1 약물 복용자의 5년 생존율이 95% 이상으로, 비복용자(89.5%)보다 높았다고 밝혔다.펜실베이니아대 연구팀도 유방 촬영 검사를 받은 여성 약 9만5000명을 분석한 결과 GLP-1 약물 복용자는 연령·체중 등 다른 위험 요인을 보정한 뒤에도 유방암 진단 가능성이 약 25% 낮았다고 밝혔다.전문가들은 아직 약물이 어떤 방식으로 암에 영향을 미치는지는 명확하지 않다고 설명한다. 한 가설은 체중 감소와 대사 건강 개선이 암 위험을 낮춘다는 것이다. 다른 가설은 GLP-1 호르몬 수용체가 일부 종양 세포 표면에 존재해 약물이 암 생물학 자체에 직접 작용할 가능성이다.다만 이번 연구들은 모두 기존 의료 기록과 보험 청구 데이터를 분석한 후향적 관찰 연구라는 한계가 있다. GLP-1 약물을 처방받는 환자들이 일반적으로 의료 접근성이 더 높고 지속적인 진료를 받는 경향이 있어 이런 요소 자체가 결과에 영향을 미쳤을 가능성도 제기된다.연구진은 무작위 대조 임상시험을 통해 실제로 약물 자체가 암 억제 효과를 내는지 확인할 필요가 있다고 강조했다. 그럼에도 수십만명의 환자 데이터에서 비슷한 경향이 반복적으로 관찰됐다는 점에서 GLP-1 계열 약물이 새로운 항암 치료 가능성으로 주목받고 있다고 WSJ는 전했다.이가현 기자 hyun@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지