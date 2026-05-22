“언론 입 막으려 법적 칼날?”…강진원 성범죄 의혹 점입가경

“손이 들어와 주요 부위 만졌다”…강제추행 주장 주점서 결제 내역 확인



“강진원 측, 성추행‧비리 의혹 보도 언론 고발은 추악한 입막음 시도”



“재갈 물리기식 고발로 군민 기만”…“후보직에서 물러나라” 촉구

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더불어민주당 차영수 강진군수 후보 캠프가 무소속 강진원 후보 측의 언론사 고발 조치에 대해 강하게 비판했다.



차 후보 캠프는 22일 논평을 내고, 강 후보 측이 자신을 둘러싼 ‘군청 인사 비리 의혹’과 ‘여성 성추행 의혹’을 보도한 언론사를 상대로 고발을 감행한 것은 “공직 후보자로서의 최소한의 자격마저 상실한 독단이자, 군민의 눈과 귀를 가려 추악한 진실을 은폐하려는 적반하장식 언론 탄압”이라고 규정했다.



차 후보 측은 “언론의 본질은 권력을 감시하고 베일에 싸인 비리를 낱낱이 파헤쳐 유권자의 눈을 밝히는 데 있다”며, “군청 인사 비리와 파렴치한 권력형 성추행 의혹으로 강진군민의 명예를 처참히 짓밟아놓고도 이를 보도한 언론의 입을 막으려 법적 칼날을 휘두르는 것은 군민을 향한 선전포고이자 민주주의의 근간을 흔드는 폭거”라고 주장했다.



이어 “강 후보가 ‘사실무근’이라는 안면몰수식 한마디로 언론을 겁박하는 행태는 강진군민을 무시하는 오만의 극치”라며, “누가 봐도 알 수 있는 측근들의 힘을 빌려 언론을 통제하고 협박한다고 해서 이미 만천하에 드러난 비리 의혹과 피해자의 피눈물 나는 고통이 지워질 리 만무하다”고 비판했다.



차 후보 캠프는 “이번 언론 고발은 의혹의 본질을 흐려 표심을 왜곡하려는 비겁한 국면전환용 꼼수이자, 피해자에게 또다시 심리적 난도질을 가하는 잔인무도한 2차 가해”라고 규정하며, “스스로 당당하다면 지금 당장 수사기관으로 걸어 들어가 법의 심판을 받는 것이 최소한의 도리”라고 강조했다.







앞서 강진원 강진군수 후보의 과거 부녀자 강제추행 의혹 언론 보도와 관련, 최근 강 후보의 지지자가 해당 기자들을 경찰에 고발했다. 이에 고발인의 고발에 맞서 피고발인이 무고죄로 맞고소 하면서 진실 공방이 격화되고 있다.



더구나 2019년 10월 강진읍 한 노래주점에서 성범죄를 당했다고 주장하는 피해 여성의 사건 일지와 강 후보가 허위 사실이라고 주장하는 강제추행 의혹 시기와도 맞지 않으면서 가짜 해명 논란으로 번지고 있다. 당시 강제추행을 당했다고 주장하는 해당 장소에서 결제한 카드사용내역서도 확인됐기 때문이다.



부녀자 강제추행 의혹에 대해 강 후보 측은 “당시는 코로나19 확산으로 집합 금지가 엄격했던 시기였으며, 선거 이후 자숙 중이던 본인이 해당 장소를 방문했다는 주장 자체가 거짓이다”고 적극 반박하며 명예가 훼손된 허위 보도라는 주장이다.



하지만 국내 코로나는 2020년 1월말 첫 확진자가 발생해 3월부터 본격 확산됐다. 강 후보의 부녀자 강제추행 의혹 시기를 제대로 파악하지 않은 채 강진원 지지자가 고발장을 접수해 오히려 선거에 이용하려는 의혹도 일고 있다.



피해자 측 여성 A씨는 최근 광주 여성민우회 성폭력상담소에서 상담을 받은 데 이어 이날 오전 강 전 군수를 강제추행 혐의로 수사기관에 고발했다. 독자 제공

불법당원모집 논란 등으로 민주당 탈당을 반복하며 강진군수 4선에 도전하는 무소속 강진원 후보는 과거 술자리에서 부녀자를 강제추행한 혐의로 수사기관에 고발당했다.



과거 강제추행 의혹에 대해 강 후보 측이 “허위사실”이라며 법적 대응 방침을 밝히자, 피해자 측이 2차 피해 발생을 우려해 직접 고발장을 제출하며 정면 대응에 나선 것이다.



피해자 A씨 측은 고발장을 통해 2019년 10월쯤 강진군 강진읍의 한 노래주점에서 발생한 피해 사실을 구체적으로 적시했다.



고발장에 따르면 당시 전직 군수였던 강 후보는 술에 취한 상태로 먼저 노래주점에서 지인들과 함께 자리하고 있는 A씨 일행 술자리에 합석했다.



이후 A씨에게 자신의 옆자리에 앉을 것을 권유했고, “A씨가 자리에 앉자 갑자기 하의 안으로 손을 넣어 신체 주요 부위를 만지는 등 강제추행을 했다”는 것이 A씨 측 주장이다.



A씨는 “순간 극심한 수치심과 당혹감에 몸이 얼어붙을 정도의 충격을 받았고 곧바로 자리를 벗어났다”고 상황을 설명했다.



사건 직후 정황도 고발장에 포함됐다. 당시 여성 지인 5~6명과 자리 중 강제추행을 당했다고 주장하는 A씨는 동석한 일행 B씨에게 곧바로 피해 사실을 알렸으며, B씨는 이같이 주장한 피해 내용을 또 다른 지인에게 연이어 알린 것으로 전해졌다.



B씨는 “당시 강 후보가 (자신의) 일행 테이블로 찾아 와서 특정 위치에 앉을 것을 권유했다”며 “나는 이를 피했지만 A씨는 의심 없이 앉았고, 잠시 후 얼굴이 파랗게 질린 표정의 언니(A씨)가 자리를 피하며 내게 상황을 전했다”고 증언했다.



A씨 측은 수년간 문제를 제기하지 못한 이유에 대해 “지역사회 유력 인사인 강 후보로부터 받을 불이익과 가정에 미칠 영향이 두려웠기 때문이다”면서 “최근 강진군청 공무원의 승진 인사 관련 금품 요구 의혹 보도를 접하며 더 이상 침묵하는 것은 지역 사회에 대한 도리가 아니라고 판단해 양심선언을 하게 됐다”고 밝혔다.



이어 “하지만 강 후보 측이 범행에 대한 반성이나 사과는 커녕 언론 보도를 부인하며 오히려 피해자와 언론사를 허위사실 유포자로 몰아가는 모습을 보며 더 이상 침묵해서는 안 되겠다고 판단했다”면서 “높은 도덕성과 청렴성을 가지고 군정을 이끌어가야할 강 후보가 저지른 범행에 대한 진실을 찾고 그에 따른 응당한 처벌이 이뤄지길 바라는 간절한 심정으로 고발을 결심하게 됐다”고 배경을 설명했다.



A씨 측은 “2차 피해 우려 속에서도 같은 피해가 반복되지 않기를 바라는 마음으로 강 전 군수를 고발하니, 철저히 수사하여 엄벌하여 주시길 바란다”고 촉구했다.





이와 관련 강진원(사진) 후보 측은 입장문을 통해 “사실과 다른 악의적 허위보도”라며 해당 언론사와 관계자들에 대해 민·형사상 책임을 묻겠다고 밝힌 바 있다.



경찰은 부녀자 강제추행 의혹에 대한 성범죄 혐의에 대해 조만간 피해 여성 등에 대한 조사를 마친 뒤 강 후보를 피의자 신분으로 불러 조사할 방침이다.



강진=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 더불어민주당 차영수 강진군수 후보 캠프가 무소속 강진원 후보 측의 언론사 고발 조치에 대해 강하게 비판했다.차 후보 캠프는 22일 논평을 내고, 강 후보 측이 자신을 둘러싼 ‘군청 인사 비리 의혹’과 ‘여성 성추행 의혹’을 보도한 언론사를 상대로 고발을 감행한 것은 “공직 후보자로서의 최소한의 자격마저 상실한 독단이자, 군민의 눈과 귀를 가려 추악한 진실을 은폐하려는 적반하장식 언론 탄압”이라고 규정했다.차 후보 측은 “언론의 본질은 권력을 감시하고 베일에 싸인 비리를 낱낱이 파헤쳐 유권자의 눈을 밝히는 데 있다”며, “군청 인사 비리와 파렴치한 권력형 성추행 의혹으로 강진군민의 명예를 처참히 짓밟아놓고도 이를 보도한 언론의 입을 막으려 법적 칼날을 휘두르는 것은 군민을 향한 선전포고이자 민주주의의 근간을 흔드는 폭거”라고 주장했다.이어 “강 후보가 ‘사실무근’이라는 안면몰수식 한마디로 언론을 겁박하는 행태는 강진군민을 무시하는 오만의 극치”라며, “누가 봐도 알 수 있는 측근들의 힘을 빌려 언론을 통제하고 협박한다고 해서 이미 만천하에 드러난 비리 의혹과 피해자의 피눈물 나는 고통이 지워질 리 만무하다”고 비판했다.차 후보 캠프는 “이번 언론 고발은 의혹의 본질을 흐려 표심을 왜곡하려는 비겁한 국면전환용 꼼수이자, 피해자에게 또다시 심리적 난도질을 가하는 잔인무도한 2차 가해”라고 규정하며, “스스로 당당하다면 지금 당장 수사기관으로 걸어 들어가 법의 심판을 받는 것이 최소한의 도리”라고 강조했다.또한 “목민관의 제1덕목인 청렴과 도덕성을 통째로 상실한 채, 권력욕에 눈이 멀어 군민을 호도하는 파렴치한 행위를 즉각 중단하라”며, “강진의 유구한 역사와 군민의 자부심을 더럽힌 데 대해 지금 당장 군민 앞에 석고대죄하고 후보직에서 물러나라”고 촉구했다.앞서 강진원 강진군수 후보의 과거 부녀자 강제추행 의혹 언론 보도와 관련, 최근 강 후보의 지지자가 해당 기자들을 경찰에 고발했다. 이에 고발인의 고발에 맞서 피고발인이 무고죄로 맞고소 하면서 진실 공방이 격화되고 있다.더구나 2019년 10월 강진읍 한 노래주점에서 성범죄를 당했다고 주장하는 피해 여성의 사건 일지와 강 후보가 허위 사실이라고 주장하는 강제추행 의혹 시기와도 맞지 않으면서 가짜 해명 논란으로 번지고 있다. 당시 강제추행을 당했다고 주장하는 해당 장소에서 결제한 카드사용내역서도 확인됐기 때문이다.부녀자 강제추행 의혹에 대해 강 후보 측은 “당시는 코로나19 확산으로 집합 금지가 엄격했던 시기였으며, 선거 이후 자숙 중이던 본인이 해당 장소를 방문했다는 주장 자체가 거짓이다”고 적극 반박하며 명예가 훼손된 허위 보도라는 주장이다.하지만 국내 코로나는 2020년 1월말 첫 확진자가 발생해 3월부터 본격 확산됐다. 강 후보의 부녀자 강제추행 의혹 시기를 제대로 파악하지 않은 채 강진원 지지자가 고발장을 접수해 오히려 선거에 이용하려는 의혹도 일고 있다.불법당원모집 논란 등으로 민주당 탈당을 반복하며 강진군수 4선에 도전하는 무소속 강진원 후보는 과거 술자리에서 부녀자를 강제추행한 혐의로 수사기관에 고발당했다.과거 강제추행 의혹에 대해 강 후보 측이 “허위사실”이라며 법적 대응 방침을 밝히자, 피해자 측이 2차 피해 발생을 우려해 직접 고발장을 제출하며 정면 대응에 나선 것이다.피해자 A씨 측은 고발장을 통해 2019년 10월쯤 강진군 강진읍의 한 노래주점에서 발생한 피해 사실을 구체적으로 적시했다.고발장에 따르면 당시 전직 군수였던 강 후보는 술에 취한 상태로 먼저 노래주점에서 지인들과 함께 자리하고 있는 A씨 일행 술자리에 합석했다.이후 A씨에게 자신의 옆자리에 앉을 것을 권유했고, “A씨가 자리에 앉자 갑자기 하의 안으로 손을 넣어 신체 주요 부위를 만지는 등 강제추행을 했다”는 것이 A씨 측 주장이다.A씨는 “순간 극심한 수치심과 당혹감에 몸이 얼어붙을 정도의 충격을 받았고 곧바로 자리를 벗어났다”고 상황을 설명했다.사건 직후 정황도 고발장에 포함됐다. 당시 여성 지인 5~6명과 자리 중 강제추행을 당했다고 주장하는 A씨는 동석한 일행 B씨에게 곧바로 피해 사실을 알렸으며, B씨는 이같이 주장한 피해 내용을 또 다른 지인에게 연이어 알린 것으로 전해졌다.B씨는 “당시 강 후보가 (자신의) 일행 테이블로 찾아 와서 특정 위치에 앉을 것을 권유했다”며 “나는 이를 피했지만 A씨는 의심 없이 앉았고, 잠시 후 얼굴이 파랗게 질린 표정의 언니(A씨)가 자리를 피하며 내게 상황을 전했다”고 증언했다.A씨 측은 수년간 문제를 제기하지 못한 이유에 대해 “지역사회 유력 인사인 강 후보로부터 받을 불이익과 가정에 미칠 영향이 두려웠기 때문이다”면서 “최근 강진군청 공무원의 승진 인사 관련 금품 요구 의혹 보도를 접하며 더 이상 침묵하는 것은 지역 사회에 대한 도리가 아니라고 판단해 양심선언을 하게 됐다”고 밝혔다.이어 “하지만 강 후보 측이 범행에 대한 반성이나 사과는 커녕 언론 보도를 부인하며 오히려 피해자와 언론사를 허위사실 유포자로 몰아가는 모습을 보며 더 이상 침묵해서는 안 되겠다고 판단했다”면서 “높은 도덕성과 청렴성을 가지고 군정을 이끌어가야할 강 후보가 저지른 범행에 대한 진실을 찾고 그에 따른 응당한 처벌이 이뤄지길 바라는 간절한 심정으로 고발을 결심하게 됐다”고 배경을 설명했다.A씨 측은 “2차 피해 우려 속에서도 같은 피해가 반복되지 않기를 바라는 마음으로 강 전 군수를 고발하니, 철저히 수사하여 엄벌하여 주시길 바란다”고 촉구했다.이와 관련 강진원() 후보 측은 입장문을 통해 “사실과 다른 악의적 허위보도”라며 해당 언론사와 관계자들에 대해 민·형사상 책임을 묻겠다고 밝힌 바 있다.경찰은 부녀자 강제추행 의혹에 대한 성범죄 혐의에 대해 조만간 피해 여성 등에 대한 조사를 마친 뒤 강 후보를 피의자 신분으로 불러 조사할 방침이다.강진=김영균 기자 ykk222@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지