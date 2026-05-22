“장난으로 엉덩이 쳤다” 강제추행 사건, 검찰 재수사요청으로 규명
16세 남성이 14세 여학생을 강제추행하고 “장난으로 엉덩이를 친 것”이라고 주장한 사건이 검찰의 재수사로 규명됐다. 당초 경찰은 피해자 진술에 일관성이 없다며 사건을 불송치했지만 검찰이 사건 관계인 등을 조사하고, 재수사로 녹음파일을 발견하면서 결국 범행을 밝혀낸 것이다.
서울중앙지검은 22일 “재수사 요청은 형사소송법상 수사를 개시한 사법경찰관의 불송치 처분에 대한 최소한의 통제 장치로 작동하고 있다”며 최근 재수사 요청 사례를 소개했다.
대표적인 사례가 14세 여학생 강제추행 사건이다. 16세 남성이 14세 여학생을 강제추행한 사건에서 경찰은 “서로 장난으로 엉덩이를 친 것일 뿐”이라는 피의자 주장과 피해자 진술의 일관성 부족을 이유로 불송치했다.
그러나 검찰은 피해자에게 허위 신고 동기가 없다고 판단해 담임교사와 학원 관계자 및 친구들을 상대로 한 면밀한 재수사를 했다. 검찰은 피해자가 사건 직후 지인들에게 털어놓은 피해 사실과 범행 상황 일부가 담긴 녹음파일을 추가로 확보했다. 결국 피의자는 강제추행 혐의로 송치돼 소년보호사건 송치 처분을 받았다.
이 밖에도 피의자가 자동차 종합보험에 가입돼 있다며 불송치한 교통사고 사건에서 검찰이 피해자 진술 중 운전자 바꿔치기 가능성을 발견하고 재수사 요청해 교통사고 진범을 적발한 사례도 있다. 사기 불송치 사건에 대해서는 검찰이 계좌추적을 해보라며 재수사를 요청해 ‘돌려막기’ 사기 수법을 발견하기도 했다.
보이스피싱 조직에 은행 계좌를 제공한 사건에서 피의자가 대포폰 유통 범죄 전력이 있다는 점을 지적하며 재수사 요청한 사례도 있다. 화물차가 횡단보도 보행자를 친 사건에서 경찰은 피해자가 횡단보도에서 잠시 정지했다는 이유로 운전자에게 ‘보행자 보호 의무’로 불송치 결정했지만, 검찰은 정지 상태에서도 보행자 보호 의무가 존재한다며 재수사 요청 끝에 피의자를 송치받아 재판에 넘기기도 했다.
검찰은 “재수사 요청 등 사법통제를 적극 수행해 수사를 개시한 경찰 수사의 사각지대를 해소하고 범죄 피해자가 형사사법 체계에서 보호받도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.
박재현 기자 jhyun@kmib.co.kr
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