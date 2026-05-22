bhc, 인도네시아 자카르타 2호점 열어…해외 매장 46개로 확대
치킨 브랜드 bhc가 인도네시아 수도 자카르타에 2호 매장 ‘간다리아시티점’을 열고 해외 시장 확대에 나선다고 22일 밝혔다.
인도네시아 2호점은 자카르타 남부 최대 규모 쇼핑몰 ‘간다리아 시티 몰’에 입점했다. 글로벌 브랜드 매장과 영화관, 오피스, 호텔, 주거시설 등이 결합한 복합 공간이다. bhc 관계자는 “인도네시아는 한국 브랜드에 대한 소비자 선호도와 수용도가 높은 지역”이라며 “MZ세대와 중산층을 중심으로 K푸드에 대한 관심도도 높다”고 설명했다.
매장은 74석 규모의 공간으로 가족, 친구, 지인과 편하게 식사를 즐길 수 있는 공간으로 조성됐다. bhc의 시그니처 메뉴이자 1호점에서도 호응을 얻고 있는 ‘뿌링클’을 비롯해 ‘핫뿌링클’, ‘맛초킹’, ‘레드킹’, ‘후라이드’, ‘양념치킨’ 등 대표메뉴 6종을 판매한다. 치킨을 밥과 함께 식사로 즐기는 인도네시아 현지 식문화를 고려해 선보인 ‘밀 콤보(Meal Combo)’ 메뉴도 마련했다.
bhc는 현재 인도네시아를 포함해 홍콩, 태국, 싱가포르, 미국, 캐나다 등 해외 8개국에서 46개 매장을 운영하고 있다. 인도네시아 시장에는 지난 2024년 인도네시아 대표 소비재 기업인 내친도(Nachindo) 그룹과 마스터 라이선스(ML) 계약을 체결하고, 지난해 수도 자카르타 시내 중심가에 있는 ‘네오 소호 몰(Neo Soho Mall)’에 1호 매장을 오픈했다.
남화연 다이닝브랜즈그룹 해외사업본부장은 “인도네시아 1호점 오픈 이후 bhc의 시그니처 메뉴인 ‘뿌링클’ 치킨에 대한 현지 고객들의 관심과 호응이 빠르게 확대되며 2호 매장까지 선보이게 됐다”며 “앞으로도 현지 입맛을 고려한 메뉴를 다양하게 선보여 인도네시아 시장에서 K 치킨 대표 브랜드로 자리매김해 나갈 것”이라고 말했다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
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