시사 전체기사

충북 과수화상병 13곳으로 확산

입력:2026-05-22 10:34
공유하기
글자 크기 조정

청주 9곳


충북 지역의 과수화상병 발생 농가가 13곳으로 늘었다.

22일 충북도에 따르면 전날 청주시 상당구 미원면 사과 과수원 8개 농가(총 2㏊)에서 과수화상병 감염이 확인됐다.

지난 15일 충주시 대소원면 과수원에서 올해 첫 발생이 확인된 이후 1주일새 급속히 확산한 것이다.


감염이 확인된 농가는 청주 9곳(2.46㏊), 충주 3곳(0.79㏊), 음성 1곳(0.2㏊)이다.

농정당국은 발생 과수원 출입을 제한하고, 감염 나무 제거와 생석회 살포, 매몰 처리 등 방제 작업을 하고 있다.

또 추가 확산을 막기 위해 감염 경로를 조사하는 한편 인접 시·군에 대한 예찰도 강화했다.


과수화상병은 주로 사과와 배 등 장미과 식물에서 발생하는 세균성 병이다. 감염되면 잎과 꽃, 가지, 줄기, 과일 등이 붉은 갈색이나 검은색으로 변하고 마르는 증상이 나타난다.

청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
홍성헌 기자
사회2부
홍성헌 기자
177
충북 소식을 전합니다
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
트럼프 “장남 결혼식 못 갈 수도…가도 욕 먹고 안 가도 욕 먹을 것”
[단독] 살려준다더니… 정부도 ‘20년 묵은 빚’ 붙잡고 안 놔줬다
‘거기 커피는 아니지요?’… 이 대통령, 스타벅스 또 언급
트럼프 “이란 우라늄 확보한 뒤 파괴…호르무즈 통행료 원치않아 ”
“부결시키자” 소외된 DX, 노조 가입 러시… 찬반투표 변수 될까
“하루당 1조원씩 벌었다”… 엔비디아, 12분기 연속 매출 신기록
“코스피 1만1000까지 간다”… 59전자·400만닉스 전망도
서울 전세가 고공행진… 집 사기도 세 살기도 힘든 세상
국민일보 신문구독