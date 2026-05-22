새로운 퍼팅 코치 효과 본 김시우, 더CJ컵 바이런 넬슨 첫날 7언더 맹타
9언더파 선두 무어 2타 차로 추격
대회 첫 한국인 우승 기대감 커져
디펜딩 챔프 셰플러 5언더 공동16위
올 시즌 절정의 샷감을 자랑하고 있는 김시우가 자신의 타이틀 스폰서가 주최하는 대회 첫날 상위권에 이름을 올렸다.
김시우는 22일(한국시간) 미국 텍사스주 매키니의 TPC크레이그 랜치(파71)에서 열린 미국프로골프(PGA)투어 더CJ컵 바이런 넬슨(총상금 1030만달러) 첫날 1라운드에서 보기는 1개로 줄이고 버디 8개를 쓸어 담아 7언더파 64타를 쳤다.
보기없이 버디만 9개를 쓸어 담아 9언더파 62타를 쳐 단독 선두에 자리한 라이언 무어(미국)와는 2타 차이다.
김시우는 이날 LIV골프로 이적했다가 올해 PGA투어로 돌아온 브룩스 켑카, 디펜딩 챔피언 스코티 셰플러(이상 미국)와 같은 조에서 경기했다.
10번 홀(파4)에서 출발한 김시우는 전반에만 버디 4개를 잡아 상위권으로 치고 나갔다. 후반 들어서도 2번과 3번 홀(이상 파4) 연속 버디에 이어 5번 홀(파5)에서 또 다시 한 타를 더 줄여 상승세를 이어갔다.
7번 홀(파3)에서 3퍼트로 보기를 범했으나 마지막 9번 홀(파5)에서 기분좋은 버디로 라운드를 마무리했다.
김시우는 “작년부터 새 퍼팅 코치와 훈련하고 있는데 요즘 들어서 효과가 나타나고 있다”고 말했다.
김시우는 올 시즌 14개 대회에 출전, 미스컷이 한 차례도 없는 가운데 6차례 ‘톱10’ 입상이 있다. 우승은 없지만 그 중 4차례가 ‘톱4’일 정도로 샷감이 뜨겁다. 현재 페덱스컵 순위는 9위다.
김시우가 만약 이번 대회에서 우승하면 2017년에 창설된 이 대회에서 한국인으로는 최초다. 더CJ컵 바이런 넬슨 한국인 역대 최고 성적은 2022년 대회에서 이경훈이 거둔 단독 3위다.
2018년 대회 우승자인 켑카는 보기 없이 이글 1개, 버디 6개를 몰아쳐 8언더파 63타로 예스퍼 스벤손(스웨덴)과 함께 공동 2위에 자리했다.
대회 2연패에 나선 세계랭킹 1위 셰플러는 보기 없이 버디 5개를 골라내 5언더파 66타를 쳐 공동 16위로 1라운드를 마쳤다.
셰플러는 “켑카, 김시우와 같은 조에서 경기를 하면서 내가 뒤처진다는 느낌도 있었다”며 “이런 코스에서는 한번 뒤처지면 따라가기 힘들기 때문에 흐름을 놓치지 않으려고 노력했다”고 말했다.
지난주 PGA챔피언십에서 우승한 애런 라이(영국)가 불참하는 바람에 대타 출전 행운을 잡은 노승열은 4언더파 67타를 쳐 공동 32위로 첫날을 마쳤다. 2부 콘페리투어서 활동중인 노승열이 PGA투어에 출전한 것은 이번이 처음이다.
임성재와 김주형, 스폰서 초청으로 출전한 배용준이 나란히 3타씩을 줄여 공동 47위에 자리했다. 이경훈은 2타를 줄이는데 그쳐 공동 74위에 이름을 올렸다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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