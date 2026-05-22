트럼프 “장남 결혼식 못 갈 수도…가도 욕 먹고 안 가도 욕 먹을 것”

트럼프 “가든 안 가든 비난할 것”

가디언 “고물가 속 여론 의식한 듯”

장남, 플로리다 바하마서 주말 결혼

도널드 트럼프 미국 대통령이 21일(현지시간) 워싱턴DC 백악관 집무실에서 리 젤딘 환경보호청(EPA) 청장과 함께 진행한행사에서 발언하고 있다.EPA연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 장남 도널드 트럼프 주니어의 결혼식 참석 여부를 두고 “가려고 노력하겠다”고 밝혔지만 이란 전쟁 상황 때문에 쉽지 않다고 말했다.



트럼프 대통령은 21일(현지시간) 백악관 집무실에서 기자들과 만나 이번 주말 예정된 장남의 결혼식에 참석하느냐는 질문에 “그건 어느 쪽으로도 나에게 득이 될 수 없는 문제”라고 말했다.



트럼프 대통령은 지난해 12월 백악관 연말 행사에서 장남 트럼프 주니어가 플로리다 팜비치 사교계 인사인 베티나 앤더슨과 약혼했다고 직접 공개한 바 있다. 두 사람은 미국 메모리얼데이 연휴인 이번 주말 바하마에서 결혼식을 올릴 예정인 것으로 알려졌다.



뉴욕타임스(NYT)는 트럼프 대통령이 자신이 시작한 이란 전쟁이 예상대로 흘러가지 않는 상황에서 결혼식 참석 문제를 두고 정치적 부담을 느끼고 있다고 전했다. 최근 여론조사에서는 미국인 다수가 전쟁에 부정적 반응을 보이고 있으며, 전쟁 여파로 물가가 상승했다는 불만도 커지고 있다는 것이다.



트럼프 대통령은 “내가 참석하면 비난받고, 참석하지 않아도 비난받는다”며 “물론 가짜뉴스 때문”이라고 주장했다.







트럼프 주니어는 이번 주말 카리브해에 위치한 섬나라 바하마에서 베티나 앤더슨과 결혼식을 올릴 예정이다. 앤더슨은 플로리다주 팜비치 출신 사교계 인사로, 컬럼비아대에서 미술사를 전공했다. 2005년 모델 겸 배우인 바네사 헤이든과 결혼해 5명의 자녀를 낳았지만 2018년 이혼했다.



트럼프 대통령은 자녀뿐 아니라 사위·며느리 등을 정치·외교 무대에 적극 기용해왔다. 트럼프 대통령은 사위 재러드 쿠슈너를 외교 협상의 핵심 인물로 활용했고, 차남 에릭 트럼프의 아내를 공화당 전국위원회(RNC) 지도부에 앉혔다. 막내딸 티파니 트럼프의 남편 역시 트럼프 일가 사업에 관여하고 있으며, 트럼프 대통령은 트럼프 주니어의 옛 연인이었던 킴벌리 길포일을 주그리스 대사로 지명하기도 했다.



트럼프 대통령은 예비 며느리인 앤더슨에 대해 “오랫동안 알아온 사람”이라며 “두 사람이 훌륭한 결혼생활을 하길 바란다”고 말했다.



이가현 기자 hyun@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 도널드 트럼프 미국 대통령이 장남 도널드 트럼프 주니어의 결혼식 참석 여부를 두고 “가려고 노력하겠다”고 밝혔지만 이란 전쟁 상황 때문에 쉽지 않다고 말했다.트럼프 대통령은 21일(현지시간) 백악관 집무실에서 기자들과 만나 이번 주말 예정된 장남의 결혼식에 참석하느냐는 질문에 “그건 어느 쪽으로도 나에게 득이 될 수 없는 문제”라고 말했다.트럼프 대통령은 지난해 12월 백악관 연말 행사에서 장남 트럼프 주니어가 플로리다 팜비치 사교계 인사인 베티나 앤더슨과 약혼했다고 직접 공개한 바 있다. 두 사람은 미국 메모리얼데이 연휴인 이번 주말 바하마에서 결혼식을 올릴 예정인 것으로 알려졌다.뉴욕타임스(NYT)는 트럼프 대통령이 자신이 시작한 이란 전쟁이 예상대로 흘러가지 않는 상황에서 결혼식 참석 문제를 두고 정치적 부담을 느끼고 있다고 전했다. 최근 여론조사에서는 미국인 다수가 전쟁에 부정적 반응을 보이고 있으며, 전쟁 여파로 물가가 상승했다는 불만도 커지고 있다는 것이다.트럼프 대통령은 “내가 참석하면 비난받고, 참석하지 않아도 비난받는다”며 “물론 가짜뉴스 때문”이라고 주장했다.영국 일간 가디언은 “미국인들이 치솟는 휘발유 가격과 식료품 비용으로 고통받는 상황에서 밤새도록 파티를 즐기는 것이 보기 좋지 않을 수 있다는 점을 대통령도 알고 있는 듯하다”고 전했다.트럼프 주니어는 이번 주말 카리브해에 위치한 섬나라 바하마에서 베티나 앤더슨과 결혼식을 올릴 예정이다. 앤더슨은 플로리다주 팜비치 출신 사교계 인사로, 컬럼비아대에서 미술사를 전공했다. 2005년 모델 겸 배우인 바네사 헤이든과 결혼해 5명의 자녀를 낳았지만 2018년 이혼했다.트럼프 대통령은 자녀뿐 아니라 사위·며느리 등을 정치·외교 무대에 적극 기용해왔다. 트럼프 대통령은 사위 재러드 쿠슈너를 외교 협상의 핵심 인물로 활용했고, 차남 에릭 트럼프의 아내를 공화당 전국위원회(RNC) 지도부에 앉혔다. 막내딸 티파니 트럼프의 남편 역시 트럼프 일가 사업에 관여하고 있으며, 트럼프 대통령은 트럼프 주니어의 옛 연인이었던 킴벌리 길포일을 주그리스 대사로 지명하기도 했다.트럼프 대통령은 예비 며느리인 앤더슨에 대해 “오랫동안 알아온 사람”이라며 “두 사람이 훌륭한 결혼생활을 하길 바란다”고 말했다.이가현 기자 hyun@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지