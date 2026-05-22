코스닥 5% 상승중… 이틀 연속 매수 사이드카
이차전지 급등에 지수 상승세 이어가
코스닥 지수가 22일 장 초반 급등해 프로그램매수호가 일시효력정지(사이드카)가 발동됐다. 코스피는 외국인 매도에 보합권에 거래되고 있는 것과 다른 흐름이다.
이날 한국거래소에 따르면 오전 9시 33분 코스닥은 코스닥150선물가격과 코스닥150지수의 변동으로 5분간 매수 사이드카가 발동됐다. 올해 코스닥 매수 사이드카 발동은 전날을 포함해 8번째다. 매도사이드카까지 합치면 총 11번째다.
그간 코스피에 비해 오르지 못했던 코스닥은 이날 시총 상위주 중심으로 크게 오르고 있다. 오전 10시 15분 현재 에코프로비엠은 전 거래일보다 11.03% 오른 21만6500원에 거래중이다. 에코프로(14.25%) 알테오젠(6.83%) 코오롱티슈진(10.78%) 등 일제히 상승중이다.
코스피는 삼성전자(-1.84%)와 SK하이닉스(-0.39%) 등 반도체 ‘투톱’이 쉬어가는 흐름을 보이면서 전 거래일보다 0.30% 오른 7838.65에 거래중이다. 두산퓨얼셀(24.19%) OCI홀딩스(13.19%) SK(10.94%) 등 그간 상대적으로 덜 올랐던 이차전지와 지주사 주가가 상승중이다.
이광수 기자 gs@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사