전세난에 3월 서울 아파트 전세값 역대 최고…8개월 연속 상승
지난 3월 서울 아파트 전셋값이 8개월 연속 상승을 이어가며 역대 최고치를 경신한 것으로 나타났다. 반면 3월 서울 아파트값은 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료를 앞두고 급매물 위주 거래가 늘면서 7개월 만에 하락세로 전환했다.
서울시는 한국부동산원이 공표한 올해 3월 서울 아파트 실거래가격 지수 동향과 아파트 거래 통계를 분석해 발표했다.
시에 따르면 지난 3월 서울 아파트 전세 실거래가는 전월 대비 1.36% 상승한 것으로 집계됐다. 관련 통계가 있는 2014년 이후 역대 최고치다. 8개월 연속 상승세를 이어갔다.
서울 아파트 전셋값은 용산, 종로, 중구 도심권을 제외한 전 지역에서 올랐다. 권역별로는 동남권 1.08%, 서남권 1.05% 등 한강 이남 지역보다 동북권 2.14%, 서북권 1.24% 등 한강 이북 지역 상승 폭이 컸다.
최고치를 기록한 전셋값과 달리 3월 서울 아파트 매매 실거래가는 전월 대비 0.28% 하락했다. 지난해 8월 -0.13% 이후 상승세를 유지하던 가격이 7개월 만에 하락 전환했다.
시는 정부의 5월 9일 양도세 중과 종료 조치를 앞두고 다주택자와 고가주택 보유자 등이 급매로 아파트를 내놓고 거래가 이뤄지면서 가격을 낮춘 거래가 증가한 영향이라고 분석했다.
용산·종로·중구 등 도심권이 0.46% 하락했고, 마포·서대문·은평구 등이 있는 서북권도 0.09% 떨어졌다.
반면 노원·도봉·강북구가 있는 동북권은 하락 거래와 상승 거래가 엇갈리며 0.40% 올랐고, 영등포·양천·동작구 등이 위치한 서남권도 지수상 0.06% 상승한 것으로 조사됐다.
거래 가액별로 보면 15억 원 이하 거래 비중이 80.8%로 전월(83.6%)과 비교하면 다소 줄었으나 여전히 80%를 웃돈 것으로 조사됐다.
현재 금융권에서 15억원 이하 아파트에 대해 최대 6억원까지 주택담보대출을 지원하고 있어, 시장이 투자 목적보다 실수요자 위주로 재편되고 있다는 분석이 나온다. 구별 거래량에서도 중저가 아파트가 많은 노원구가 888건으로 가장 많았고 강서구, 성북구, 구로구 등이 뒤를 이어 이러한 경향을 뒷받침했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
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