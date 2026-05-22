이란 최고지도자 “고농축 우라늄 해외 반출 금지” 강경 지시
이란 최고지도자가 고농축 우라늄을 해외로 반출하지 말라는 지시를 내린 것으로 전해졌다. 미국과 이란은 중재국을 통해 종전 협상의 불씨를 살리려 하고 있지만 도널드 트럼프 미국 대통령은 고농축 우라늄의 미국 반출을 주장하고 있어 협상이 다시 좌초되는 것 아니냐는 관측이 나온다.
로이터통신은 21일(현지시간) 복수의 이란 고위 소식통을 인용해 아야톨라 모즈타바 하메네이 최고지도자가 “준무기급 농축 우라늄을 국외로 반출해서는 안 된다”는 방침을 내렸다고 전했다. 이는 미국이 휴전 협상의 핵심 조건으로 요구해온 ‘고농축 우라늄 미국 이전’을 정면으로 거부한 것이다.
트럼프 대통령은 이날 백악관에서 기자들과 만나 “우리는 그것(고농축 우라늄)을 확보할 것”이라며 “이란이 그것을 보유하도록 두지 않을 것”이라고 말했다. 미국과 이스라엘은 이란이 핵무기 제조에 필요한 수준에 근접한 농축 우라늄을 축적해왔다고 보고 있으며, 어떤 평화협정에도 우라늄 반출 조항이 포함돼야 한다는 입장이다.
특히 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 농축 우라늄이 이란 밖으로 반출되고 탄도미사일 역량과 친이란 무장세력 지원이 제거되기 전까지는 전쟁이 끝난 것으로 간주하지 않을 것이라고 밝힌 바 있다.
이란은 고농축 우라늄 일부를 희석하거나 제3국으로 반출한다는 입장이었으나, 하메네이는 이보다 강경한 지침을 내린 것이어서 협상 과정이 난항을 겪을 것으로 예상된다.
로이터가 인용한 이란 소식통은 “최고지도자와 권력 핵심부의 공감대는 농축 우라늄 비축분을 절대 해외로 보내지 않는 것”이라며 “미국과 이스라엘의 추가 공격 가능성이 남아 있는 상황에서 핵물질을 넘기는 것은 자해 행위라는 인식이 강하다”고 전했다. 이란은 핵무기급인 농도 60%의 농축 우라늄 440㎏를 보유하고 있다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
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