‘군체’ 개봉 첫날 20만 육박…올해 최고 오프닝 스코어
영화 ‘군체’가 개봉과 동시에 올해 개봉작 최고 오프닝 스코어를 기록하며 전체 박스오피스 1위에 등극했다.
22일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 ‘군체’는 개봉일인 지난 21일 하루 동안 19만9759명의 관객을 동원했다. 2026년 개봉작 가운데 가장 높은 오프닝 성적이다. 평일 비수기인 목요일 개봉이라는 점을 감안하면 더욱 이례적인 기록으로 평가된다.
2위와의 격차도 압도적이다. 같은 날 2위에 오른 마이클은 2만9293명을 동원하며 누적관객수 80만7720명을 기록했다. ‘군체’와는 하루 관객 수 기준으로 약 17만명 차이가 난다.
‘군체’의 첫날 성적은 올해 최고 오프닝 기록을 보유했던 악마는 프라다를 입는다 2(15만767명)를 4만8000명 이상 뛰어넘는 수치다. 또 올해 최고 흥행작인 왕과 사는 남자(11만7783명)와 살목지(8만9911명)의 오프닝 기록까지 모두 넘어섰다. 개봉 첫날부터 사실상 올해 최고 화제작 자리를 예약한 셈이다.
‘군체’는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서는 영화다. 연상호 감독의 신작으로 전지현, 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록, 고수 등이 출연했다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사