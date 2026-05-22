백신·치료제 없는 에볼라 변종… 민주콩고서 160명 사망

21일(현지시간) 민주콩고 르밤파라에서 의료진이 에볼라 환자를 치료 센터로 이송하고 있다. AP연합

21일(현지시간) 민주콩고 르밤파라의 에볼라 치료 센터에서 화염과 연기가 치솟고 있다. AP연합

최근 발생한 에볼라 바이러스는 분디부교 변종으로 알려졌다. 분디부교 변종은

백신이나 치료법조차 없는 실정이다.

미국 국립 알레르기·감염병 연구소(NIAID)에서 제공 사진. 만성 감염된 베로 E6 세포(주황색)에서 녹색의 실 모양 에볼라 바이러스 입자들이 25000배 확대된 모습. 로이터연합