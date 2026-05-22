[속보] 귀국 활동가 “이스라엘 군 여러차례 구타… 귀 잘 안들려”

이스라엘군으로부터 폭행을 당했다면서 “얼굴을 여러 차례 맞아 왼쪽 귀가 잘 안 들리는 상태”라고 말했다.

활동가 김아현씨. 연합

이날 오전 6시 23분쯤 태국 방콕발 항공편을 통해 인천공항에 도착했다.

가자지구행 구호선에 탑승했다가 이스라엘군에 나포됐던 활동가 김아현씨와 김동현씨가 22일 인천국제공항에 도착해 취재진의 질문에 답하고 있다. 연합

가자지구행 구호선에 탑승했다가 이스라엘군에 나포됐던 활동가 김아현씨가 22일 인천국제공항에 도착해 밝게 웃으며 마중온 활동가들과 인사하고 있다. 연합